Ariana Eriko volta ao pódio no Campeonato Mundial de Esgrima após oito anos. No Cairo (Egito) Zarqa sucumbiu na final por 15 a 10 para a francesa Yasaura Tepos, no entanto, exibindo sua segunda medalha de prata depois de Paris 2010. São 9 medalhas em Campeonatos Mundiais que conquistou em seus 34 anos de carreira – campeã graduada e envelhecida o mundo em 2013 e 2014. A sensação é que, abandonando as ambições de supremacia na espada (experiência infrutífera) e sob a orientação do demiurgo Stefano Cerioni, Brianza passa um segundo cara. Por outro lado, há algumas semanas ele já conquistou a medalha de prata no Campeonato Europeu: agora é preciso o último passo para se tornar fatal mesmo na última classe. É impressionante ver como Ariana Eriko subiu ao pódio no Campeonato Mundial por sete edições consecutivas!

O detentor de Bill Baseball chegou às semifinais com quase facilidade. 15 a 8 para a brasileira Rafaela Gomez, 15 a 3 para a espanhola Maria Marino, 15 a 8 para a chinesa Yu Shi, depois fez 15 a 3 no clássico das quartas de final contra seu compatriota. Francesca Palumbo. Na penúltima classe, a italiana conquistou seu último ímpeto contra a campeã olímpica norte-americana Lee Kiefer: 15-14 está cheio de emoções, encontrando-se na liderança 10-3, mas também inferior a 13-14.

Por outro lado, verifica-se que a Grande Final foi basicamente de mão única. Errigo liderava por apenas 1-0, depois sofreu com a dinâmica de Ysaora Thibus, que em várias ocasiões conseguiu marcar tempo no azul. transalpine assinou a primeira parte de 4-7, que acabou por ser crucial. O italiano tentou se manter na corrida, até chegar dois quarteirões atrasado (8-10), mas aqui a classe de 1991 colocou o empate matador até o final 10-15.

Assim, a França comemora o segundo ouro de sua história no florete feminino de solteiros: A primeira data de 1971 com Marie-Chantal Demael. Deve-se dizer que Thibus vem produzindo um resultado de prestígio há vários anos e era concebível que isso acontecesse mais cedo ou mais tarde. Na Copa do Mundo, ela já subiu ao pódio duas vezes: bronze em 2017 e prata em 2018, quando se rendeu na final. Alice Volpe, que infelizmente foi eliminada hoje nas oitavas de final pela americana Maya May Weintraub por 15-13.. No entanto, a Itália ainda é o país com mais medalhas de ouro na mostra nesta disciplina, dezesseis.

O pódio, assim como o já mencionado Kiefer, foi completado pelo surpreendente Maria Boldor, 136 do mundo, viveu hoje o dia da sua vida. Além dos já mencionados Errigo, Volpi e Palumbo, outro italiano também estava no placar, Martina Favarito: A promissora classe de 2001 caiu para o 16º lugar para a espanhola Maria Teresa Diaz.

Há um fato que deve nos fazer pensar e não um pouco. Nas últimas sete finais individuais disputadas entre os Jogos Olímpicos (2), Europeus (4) e Mundiais (1), a Itália acumulou apenas derrotas. A única vitória recente trouxe maturidade à revisão continental de Antália na competição masculina, com os dois candidatos de azul (Daniel Garroso e Tommaso Marini). A especificidade cada vez mais perturbadora do ouro não pode ser negada.

