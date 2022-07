Ciclismo, Venturelli encerra aventura portuguesa com 4º lugar em Madison

A aventura de Federica Ventorelli no Campeonato da Europa em Portugal termina com o quarto lugar na classe Madison Jr ao lado de Martina Sanfilippo. Apesar de terem terminado em segundo na linha de chegada final, a largada não foi perfeita causando um pequeno atraso na primeira parte da corrida, mas um degrau final foi ocupado por 9 pontos nos dois últimos segmentos válidos para a classificação final. 12 é o resultado final com apenas um comprimento do pódio em que atletas da Holanda (ouro), Alemanha (prata) e Bélgica (bronze).

Para Federica, o primeiro ano na nova categoria que oferece a oportunidade de participar de competições internacionais, e primeiro convidado no azul, foi sua primeira aventura com Sanfilippo e a terceira experiência em Madison. Assim, um aplauso extra para a classe de 2005 que já se provou com três medalhas de ouro graças às vitórias do Quarteto Azul na perseguição por equipes, na perseguição individual e no Omnium.

“Como atleta e chefe regional, estou muito feliz por ter essas meninas em nossa província – comenta o presidente do Federciclismo, Antonio Beguianni – mas os resultados nunca vêm sozinhos, atrás de você existem famílias e empresas excepcionais, estou feliz por você, por Marta Cavalli e para o nosso esporte regional”.

Cristina Coppola

© Todos os direitos reservados