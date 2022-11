Franco Tato morreu. Adeus Kaiser Franz, diretor formado em filosofia

Roma – Franco Tato morreu aos 90 anos em San Giovanni Rotondo, Puglia. Em sua longa carreira, o diretor recebeu dois títulos. Ele é chamado por muitos de “Filósofo” por seus estudos no Geiseleri University College em Pavia, sua tese sobre filosofia teórica em Max Weber e seus estudos na Alemanha e Harvard nos Estados Unidos.

Mais popular é o apelido de “Kaiser Franz” que é creditado pela tenacidade que usou na reestruturação industrial da qual foi campeão. Em sua vida, Tatò está empenhado em liderar e, às vezes, curar inúmeros grupos: de algumas das empresas Olivetti à Enel, e até as empresas familiares Berlusconi, como a Fininvest.

Tatu trabalha em Olivetti De 1956 a 1990 (ainda que com algumas quebras em outras empresas). Chegou muito jovem à empresa e durante seis meses participou da linha de montagem da fábrica de Ivrea, “o período mais útil e formativo da minha carreira”, diria mais tarde.

Gradualmente, eleve o nível das posições internas Torne-se CEO da Austro Olivetti (de 1970 a 1973) e a britânica Olivetti, de 1974 a 1976.

A sua reputação de gestor rigoroso e inflexível cristalizou-se sobretudo em 1986, Olivetti pede que ele renove o Triumph Adler (9.000 funcionários), que fabrica e comercializa máquinas de escritório e computadores, recém-adquiridos pela Volkswagen. Em dois anos, a redução de custos desnecessários e um novo modelo de produção permitem que a empresa seja economizada.

O longo período na Olivetti foi interrompido entre 1984 e 1986, então antes do experimento na Triumph Adler, Quando foi chamado para Arnoldo Mondadori Editoreque se tornou vice-presidente e CEO.

Em 1993, foi CEO da Fininvest. Mas as relações difíceis com os assessores mais próximos de Silvio Berlusconi o levaram a aceitar o convite do governo para liderar a Enel como CEO, em 1996.

Na Enel ele se tornou um dos arquitetos da privatização italiana. A companhia elétrica está listada em Milão e Nova York (após uma dolorosa redução de pessoal). Os fundadores da empresa de tatuagem Enel Green Powerlíder em energias renováveis, compra a espanhola Viesgo e cria a Wind, a terceira operadora móvel da Itália.

De agosto de 2003 a 2014, ele CEO do Instituto da Enciclopédia Italiana Treccani, que acompanha uma forte presença na Internet. Tatò criou o portal Treccani.it, no qual é possível visualizar gratuitamente todo o conhecimento do Instituto, assim como o grande dicionário da língua italiana e o dicionário biográfico de italianos.

Sua esposa estava ao lado dele no momento da morte, A atriz e ex-apresentadora de TV Sonya Rawley, e sua filha, Carolina.