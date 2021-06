Prime Day: 5 Smart TVs para todos os orçamentos

Se houver um bom momento para Mudança de Smart TV É hoje: na verdade, programas nas TVsAmazon Prime Day 2021 E há alguns programas realmente interessantes, Tanto na extremidade inferior quanto na extremidade superior. Falando em topo de gama, aliás, encontramos um modelo com um desconto incrível de 700 euros e outro com um desconto acima do preço da Smart TV mais barata nesta análise de 5 modelos.

É, para ser exato, de 5 modelos entre 40 e 65 polegadas: Um painel LCD básico com resolução de 1080p, um LCD 4K médio-baixo, um LCD médio 4K e dois picos grandes OLED 4K. então lá Ofertas para todos os orçamentos E para todas as necessidades, os preços variam entre 289 e 1.999 euros. Grande diferença de preço, o que é totalmente justificado características técnicas Mas isso não significa que os modelos mais baratos sejam de baixa qualidade: pelo contrário, escolhemos modelos que valem o dinheiro que custam e que, simplesmente, se destinam a diferentes tipos de usuários. Por outro lado, sabe-se que nem toda a gente tem dois mil euros para gastar numa TV, nem toda a gente quer gastá-los nesse aparelho. Mas quem pode e quer fazer isso também não tem intenção de fazê-lo desperdice seu dinheiro Comprando o primeiro modelo sugerido pelo vendedor do departamento de TV: neste caso, pelo contrário, se ele gastou 1.999 euros, ele economiza 700 e só pode agradar.

Smart TV: melhores ofertas

Começando de baixo para cima e de modelo mais baratoO primeiro programa de TV inteligente na Amazon Prime que recomendamos éHisense 40AE5600FA. TV de 40 polegadas com painel LED (ou seja, Ecrã LCD), frequência de atualização 60 Hz E a decisão 1080p.

A parte de áudio tem uma potência de 14W e é compatível com Dolby DTS Studio, pois pode transmitir som para os alto-falantes via conexão Bluetooth. O sistema operacional é universal Android TV.

É ótimo para quem não quer gastar muito, ou para quem procura segunda tv Boa diagonal para a casa: 40 euros (-12%) de desconto e custos € 289.

Hisense 40AE5600FA – Android Smart TV, LED FULL HD 40 pollici

O segundo modelo oferecido no Amazon Prime Day é Samsung AU7190: Esta é uma smart TV de 43 polegadas com prato Ecrã LCD Crystal UHD, então é 4K, com atualização 60 Hz. Neste caso, o sistema operacional é Tizen na SamsungEnquanto o som é adaptativo e 20 watts.

O desconto é mais significativo nesta TV: -110 € (-23%), a um preço final de 369 EUR.

Samsung AU7190 – Smart TV 43, Crystal UHD, Wi-Fi, Tizen OS

Nós aumentamos em escala e escala Philips Ambilight 50PUS7805 / 12 50 polegadas. Também neste caso, estamos falando de uma pintura 4K LCD Dar 60 HzTambém é compatível com as tecnologias HDR10 + e Dolby Vision (para áudio também há Dolby Atmos).

OS é SABI D Philips TVIntroduzido em 2018 e o som é de 20W com gerenciamento inteligente e 3D Dolby Atmos. Um desconto muito interessante de 150 euros (-27%), o que aumenta o preço para € 399.

Philips Ambilight 50PUS7805 / 12 – Smart TV 50 pollici 4K, HDR10 +, Dolby Vision / Atmos, Alexa Integrata, Saphi TV

Com o quarto modelo em oferta no Prime Day, sobe muito em preço, tamanho e qualidade. Vamos falar sobre LG AI ThinQ OLED65CX6LASmart TV com painel OLED de 65 polegadas Taxa de atualização do Ben 120 Hz.

A qualidade visual é garantida não apenas pela tecnologia OLED, mas também por eletrônicos proprietários e aprimorados que incluem uma verdadeira experiência de cinema com Dolby Vision IQ, AI Picture Pro e Modo Filmaker. Alto-falante LG 2.1 com potência de 400 watts (que só custa 250 euros).

o preço disso Pequena joia da eletronica É definitivamente alto, mas é totalmente justificado, mesmo dado o viva-voz como um presente. No entanto, o desconto é grande: -329 euros (-16%), pelo preço final € 1.699.

LG AI ThinQ OLED65CX6LA – Smart TV 4K OLED de 65 polegadas com alto-falante 2.1 grátis

Por último, mas não menos importante, outro LG: Forma OLED65C14LB. novamente pegue um prato OLED 4K, muito semelhante ao modelo anterior (que era do ano anterior). Contém um novo controle remoto e calibração Cores mais precisas.

Em suma, éevoluiu De uma TV realmente sofisticada que vende no Prime Day com um grande desconto: -700 euros (-26%), pelo preço final 1.999 EUR.

LG AI ThinQ OLED65C14LB – TV inteligente OLED 4K para prateleira 65