Um pequeno adiantamento, você só precisa de 2€ por dia

Uma fantástica oportunidade pronta a ser explorada, relativa a um dos automóveis mais interessantes. Aqui estão todos os detalhes.

O mercado automóvel viveu alguns anos complexos, para dizer o mínimo, anos muito difíceis em todos os aspectos, obrigando os fabricantes a lidar com uma realidade muito complexa. por esta razão, Todos tiveram que se adaptar às apresentações aos clientesIsto é para incentivá-los a comprar através de descontos, financiamento subsidiado e coisas semelhantes. Hoje em dia é raro encontrar alguém comprando um carro sem aproveitar essas oportunidades.

Desde o surto da Covid-19, a crise de vendas produziu um verdadeiro colapso no sector automóvel, e é compreensível que os fabricantes tenham sido imediatamente forçados a desenvolver estratégias de mercado muito agressivas. Nas linhas seguintes, Diremos qual promoção foi pensada para um dos carros mais interessantes do momento, que também visa quebrar o banco na Itália. Deixe-nos saber os detalhes da oferta e temos certeza que você não ficará desapontado.

Carro, que oportunidade para o Kia Picanto

O segmento de carros pequenos passa por um momento de crise aguda, já que os fabricantes agora preferem focar em SUVs urbanos. Contudo, não faltam exceções, Como é o caso do Kia Picanto, que já está à venda com uma oferta especial. O mês de julho é dedicado a ofertas especiais, também graças aos novos incentivos governamentais, que parecem ter dado um grande impulso ao setor comercial.

Bom, O Kia Picanto será seu por 59€ por mês durante 35 meses, após um pagamento inicial de 1.850€.. Basicamente, após o pagamento do sinal, custará apenas 2€ por dia, com opção de financiamento Scelta Kia. O preço inicial é de 11.750€, com um valor futuro garantido de 9.735€. TAN é de 5,00% e APR é de 7,29%. O valor total devido ao consumidor é de 11.970,15€, e a configuração incluída no preço é realmente atractiva.

À sua disposição, no novo Picanto, Você encontrará compatibilidade com 5 lugares, assento ajustável em altura, controle de cruzeiro com limitador de velocidadesensores de estacionamento traseiros, rodas de liga leve de 14 polegadas, faróis halógenos de dupla função, painel frontal cromado, controles de áudio no volante, Bluetooth com reconhecimento de voz e muito mais. É definitivamente uma oportunidade que vale a pena considerar para uma compra de qualidade.