Gianni Agnelli, seu primeiro carro não foi um Fiat: que bola de fogo

Gianni Agnelli sempre foi uma personalidade única, e para provar isso basta pensar em seu primeiro carro.

Poucas figuras na história italiana foram tão carismáticas e influentes Gianni Agnelli. pastor Fiat E Juve Ele administrou as emoções de milhões de italianos durante anos. Sob sua presidência a Casa del Lingotto passou por uma expansão significativa através da compra de entre outras coisas FerrariUma verdadeira joia da coroa da família Agnelli.

Ele anda de quatro rodas desde criança e mal sabe qual foi seu primeiro carro. Você ficará surpreso ao saber de qual modelo estamos falando, porque não estamos falando de um Fiat. No entanto, não podemos realmente dizer que o modelo que estamos prestes a descobrir não fosse igualmente – se não mais – distinto e memorável aos olhos do jovem Gianni Agnelli.

Gianni Agnelli, o primeiro carro é uma surpresa: tudo menos um Fiat

Era uma vez, os carrinhos de brinquedo não motorizados eram muito populares, mas ainda (para quem pode comprá-los) representam algo muito especial e divertido de apresentar a meninos e meninas. Estamos a falar de carros pequenos de uma originalidade verdadeiramente notável, até porque tinham que se assemelhar e lembrar tanto quanto possível os carros reais de uma determinada marca. CordeirosPorém, quando criança, ele não ganhou um Fiat em miniatura e teve que se virar com um. Bugatti.

Use Advogado Bebê Tipo 52, um carrinho de brinquedo que reproduz o icônico Modelo 35 que divertia as crianças mais ricas e privilegiadas do início do século XX. Isto também se aplica a Gianni Agnelli, que… Entre as décadas de 1920 e 1930, ele se divertiu em Villar Perosa com seus amigos, entre eles Roland Bugatti. (sim, filho do fundador da histórica marca francesa), com quem construiu uma relação maravilhosa. Mas o que há de tão especial neste carrinho?

Bem, embora não se compare ao lindo carro original, de qualquer maneira O Type 52 foi equipado com um motor elétrico de 12 volts, que tinha marcha e marcha à ré como diferencial. O sistema de freios foi então equipado com blocos de madeira expansíveis nos tambores dianteiro e traseiro O carro da criança tinha 1,80 metros de comprimento: Nada mal para um carro projetado para crianças. A leitura destas características pode ter diminuído um pouco o seu entusiasmo, mas é preciso dizer que ainda estamos falando de um veículo que remonta a quase um século. Podemos garantir que foi verdadeiramente excepcional e exclusivo. Afinal, pertencia a um jovem Gianni Agnelli.