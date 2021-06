Death Stranding: versão do diretor no PS5 na ESRB: lançamento em breve? – Multiplayer.it

Death Stranding: versão do diretor já tinha Categorizado no Catálogo ESRB., ou o Entertainment Software Classification Board, que é o órgão dos EUA que lida com a indexação de software por grupos de idade com base no conteúdo, o que pode significar “A saída não é longe para o jogo PS5.

Death Stranding Director’s Cut para PS5 foi anunciado no Summer Game Fest 2021 alguns dias atrás, mas além do teaser Exibir trailer Os detalhes exatos sobre o núcleo deste relançamento não foram divulgados, o que provavelmente irá explorar os recursos adicionais oferecidos pelo PS5 de alguma forma.

O vídeo em si é muito especial, foi todo reproduzido com base em uma referência clara ao Metal Gear Solid que mostra como Hideo Kojima queria como sempre. Piada Com rumores e referências subjetivas, em vez de oferecer um relançamento com a atualização de próxima geração do Death Stranding.

Podemos esperar uma melhoria técnica em termos de Resolução e taxa de quadros, provavelmente, mas sendo a versão do diretor, também é possível adicionar novos conteúdos, bem como a possível inclusão de vários DLCs.

Uma data oficial de lançamento ainda não foi anunciada, mas o fato de Death Stranding: Director’s Cut ter sido avaliado pela ESRB indica que seu lançamento não está longe e pode facilmente estar de volta no final do ano. 2021, aguardando mais informações.

Também deve ser notado que a única versão registrada no momento é a versão PS5, também porque a atualização provavelmente se aplicará diretamente ao Versão para PC, embora não esteja claro se a nova versão é gratuita para quem já possui a primeira e se os arquivos são transferíveis.