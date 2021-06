Prime Day 2021: 10 principais produtos Xiaomi em oferta

Physio Sinicola





Oficialmente começou em Prime Day 2021 A partir de Amazonas, que vai durar de 21 O 22 de junho de 2021. Se você gosta de produtosecossistema XiaomiNesta página você encontrará um arquivo 10 melhores Ofertas Para todas as categorias de produtos, de smartphones a TVs inteligentes, de relógios inteligentes a automação residencial. Implementamos umSeleção muito precisa livreto Entre os melhores produtos de tecnologia que tentamos oferecer apenas para você descontos reais E realmente cativante. Como sempre, lembramos que essas ofertas são apenas para Usuários Amazon Prime: Se você ainda não está registrado neste programa, pode fazê-lo este é o endereço.

Na lista abaixo você encontrará todos os produtos selecionados manualmente, com uma breve descrição das características mais importantes. Além disso, se você quiser descobrir todas as ofertas Prime Day 2021 Basta pressionar o botão laranja na parte superior, mas lembramos que também há ofertas para uma seleção de produtos Armazém amazônicoE a reduzido em 30%.

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite É um smartphone de gama média a não perder, talvez o melhor por um preço inferior a 300 euros. Com o desconto de hoje você paga um pouco mais 269 ​​€, o mínimo absoluto, e se torna virtualmente irresistível. No nível técnico, possui um display 6,5 ″ AMOLED com processador Snapdragon 732G E uma câmera traseira tripla, equipada com um sensor principal de 64 megapixels. A versão mostrada é de 6 GB RAM e 128 GB de memória interna, com uma boa bateria de 4,250 mA. Em suma, um produto completo em todos os aspectos, também disponível em cores azul e Rosa desconto pelo mesmo preço.

Xiaomi Mi 11 5G

Se você está procurando mais smartphones ذكي Forte Ed EleganteÉ novo? Xiaomi Mi 11 5G Dar 8 + 128 GB que você deve almejar. Este modelo também está em baixa, graças ao super desconto Prime Day, e o painel AMOLED é instalado a partir de 6,81 Com uma câmera traseira tripla e um sensor principal de 108MP. Atenção ao SoC interno, muito poderoso Snapdragon 888, acompanhado por uma bateria de 4.600 mA. Ele também tem tudo o que você pode desejar do topo de gama NFC e suporte Rede 5G, mas muito menos caro! Além disso, se você quiser economizar ainda mais, há também o novo Xiaomi Mi 11i de 8 + 128 GB Somente € 529, tão interessante.

Telefone Redmi Note 10 5G

Entre os membros da nova família Redmi, este modelo Telefone Redmi Note 10 5G Dar 4 + 64 GB É algo que você não pode perder. Você pode comprar com prata e dentro coloração azul pelo mesmo preço. Display AMOLED premium de 6,5 ″ Tem uma taxa de atualização em 90 Hz, garantindo assim uma boa fluidez. MediaTek Dimensity 700 SoC garantido Suporte 5G. bateria de ben 5.000 mAh Permite-lhe beneficiar de uma autonomia muito boa.

Para quem procura algo diferente, recomendamos mais dois modelos da mesma família: vamos falar sobre Redmi Note 10S De 6 + 64 GB apenas € 199 e novo Redmi Note 10 Pro De 6 + 64 GB com desconto 219.

LITTLE F3

LITTLE F3 Dar 8 + 256 GB É a última adição à família POCO, mas já conseguiu desempenhar um papel importante para si mesma. Hoje você só pode encontrar € 299 Sobre, o melhor preço de sempre na Amazon, uma verdadeira isca para quem quer uma gama média completa com um design único, principalmente nas costas. Digno de nota é a apresentação AMOLED Dar 6,67 O filho de 120 Hz Câmera traseira tripla com sensor principal 48 megapixels. O processador é novo Snapdragon 870. Você encontra no desconto também na versão Branco e azul Mesmo preço, mas se você quiser gastar menos, há também Versão de 128 GB da memória interna 319.

POCO X3 Pro

um de Mais vendidos Nos últimos meses, hoje está testemunhando uma queda acentuada a um preço nunca antes visto. Vamos falar sobre POCO X3 Pro na versão de 8 + 256 GB, Sugerido apenas para € 199. Oportunidade única de levar para casa um dos Melhor nível de entrada Abaixo de 200 €, também disponível em cores Bronze e Nero pelo mesmo preço.

E se o seu orçamento for mais limitado, fique de olho no desconto para Telefone POCO M3 Pro 5G De 4 + 64 GB que custa pouco 150 euros Com Oferta Prime Day.

Xiaomi Mi Band 5

Xiaomi Mi Band 5 É uma das smartbands mais compradas e recomendadas nos últimos meses. Tem um design fino e compacto com um belo design Display AMOLED na frente e sensor de batida na parte traseira, permitindo que você acompanhe sua atividade física sem parar. voltar degraus e a Calorias, traços dormindo Baseado em exercícios físicosEle conhece muitos esportes diferentes. Se você precisa de uma pulseira inteligente, este modelo Venda e envio Direto da Amazon é certo para você.

Xiaomi Mi Watch Lite

Que preço por um novo Xiaomi Mi Watch Lite! Nunca caiu para números tão baixos na Amazon Itália antes, e também está disponível em cores marfim e azul pelo mesmo preço. Exibição AMOLED tamanho do retângulo 1,4 ″ Ele fornece uma excelente visualização de todas as informações relacionadas a condicionamento físico, saúde, passos, sono e muito mais. Cuidado para não ter GPS e independência que aumenta para 9 dias de uso.

Xiaomi Mi Smart TV P1

nova linha Xiaomi Mi Smart TV P1 Tem vendido como bolos quentes nas últimas semanas e temos certeza de que acontecerá mais nos dias de hoje do que no primeiro dia. Todos os novos modelos estão em melhor preço Na Amazon, um site tão excelente Smart TV 4K HDR de 43 polegadas Sim apenas sugerido 369 EUR, ou versões de 50 polegadas uma € 479 e sim 55 polegadas uma € 499. Esses produtos integram o sistema Android TVEles suportam tecnologia Dolby Vision E você tem acesso original a todas as principais plataformas de streaming, como Netflix e Prime Video.

Se você estiver satisfeito com uma qualidade de imagem específica inferior, também recomendamos o modelo da 32 polegadas em HD Somente € 229Preço realmente excepcional.

Trotinette elétrico Xiaomi Mi

Scooter elétrico básico Xiaomi Mi e a scooter eletrica Será tirada no Prime Day 2021. Tem toda a qualidade da Xiaomi, mas custa muito pouco, por isso é muito acessível. A velocidade máxima é de até 20 km / he a autonomia é de 20 km em geral. No pacote você também encontrará um arquivo fechadura incluída no preço.

Preste atenção porque também existem dois outros modelos interessantes de scooters elétricas: vamos falar sobre isso Xiaomi Mi Scooter Elétrica 1S Somente € 349 bem como de Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 na comunidade € 449.

Escala de Composição Corporal Xioami Mi 2

Voce precisa de um escala inteligente? Então você não será capaz de resistir a isso Escala de Composição Corporal Xioami Mi 2, que mal custa no primeiro dia 19 eurosÓtimo custo! Com a tecnologia de medidor de impedância, pode fornecer 13 parâmetros Diferente em relação ao peso e composição corporal. Além disso, ele sincroniza com o aplicativo Mi Fit Para smartphones Android e iOS para criar um histórico de seus dados. Suporta bem 16 perfis diferentes, para que você possa usá-lo por toda a família. A não perder!

