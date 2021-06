Mais dois Porsche 911 foram roubados durante a milha Miglia

Você quer anunciar neste site?

Mais dois carros Porsche 911 roubados Em Brescia em 1000 dias Meglia. distância Sucesso da última quarta-feira no estacionamento da Piazza VittoriaNa tarde de sábado, mais dois carros estacionados na rua da Via Turati e de Boifava desapareceram.

Um dos dois carros certamente não passa despercebido: é, como mencionamos, um Porsche 911 com registro holandês em verde hortelã.

O proprietário está na cidade para assistir a uma corrida flecha Vermelha, disparou o alarme no Instagram e nas redes sociais, pedidos de ajuda e pedidos de ajuda se multiplicaram.

De acordo com o que ele reconstruiu, o roubo deveria ter ocorrido entre 14 e 18h50 da tarde de sábado. Em particular, entre 15h30 e 15h45, o carro pôde ser observado circulando pela Rodovia Turati, na cidade: conduzindo, segundo uma testemunha, um jovem de barba e camisa preta.

Outro relatório colocou um Porsche 911 pouco depois das 16h da tarde de sábado em Castello, ao longo da estrada que liga a pequena vila de San Gallo di Potticino a Searle.

Para relatar visualizações, você pode entrar em contato com o proprietário no endereço de e-mail [email protected]para o número +31615693992 ou em Perfil do Instagram rikard964.

Mais: Na tarde de sábado, dia em que chegou a 1000 Meglia, ela teria sido roubada no centro da cidade Outro Porsche 911, na cor Veludo É propriedade de uma família austríaca. Também neste caso, o relatório recuperou, com a relativa procura de ajuda, no mundo social dos entusiastas de automóveis.

Três Porsche 911s desapareceram em poucos dias, na semana das 1000 Miglia, do centro de Brescia: parece haver trabalho banda de especialidade, cujo objetivo era um modelo específico especialmente apreciado por colecionadores da década de 1980. carabinieri em sua trilha.

