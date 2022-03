PlayStation Spartacus, vazamento revela preços, planos, mas muitas dúvidas – Nerd4.life

Playstation Spartacus Deve ser anunciado em breve, mas entretanto uma possibilidade surgiu no Reddit Vazamento quem revela os preços E a planos Do novo, falamos sobre a assinatura da Sony que combinará o Plus e o Now.

A Bloomberg afirma que o lançamento do PlayStation Spartacus é iminente e é claro que OFERTA OFICIAL O serviço poderá tirar dúvidas; Como os que cercam o último, um vazamento hipotético.

EU ‘foto O post realmente parece falso por vários motivos: preços muito altos para vários níveis, principalmente se comparados à oferta atual, com algumas inconsistências e gráficos que parecem uma matriz amadora para organizar itens e fontes usadas.



Playstation Spartacus, o potencial vazamento que nos deixa confusos

De acordo com esta imagem, a assinatura será chamada playstation mais novo Terá quatro planos diferentes a um preço aumentado:

Bronze a partir de US$ 9,99 por trimestre apenas com demos e multiplayer online

Prata a partir de US$ 29,99 por trimestre com multiplayer online, transmissões e demos

Ouro a partir de $ 39,99 a cada trimestre com multiplayer online, streaming, demos, jogos grátis e descontos mensais

Platinum $ 59,99 por trimestre com multijogador online, streaming, demos, jogos grátis, descontos mensais, exclusividades e acesso ao streaming ao vivo para títulos PS3, PS4 e PS5 selecionados

No entanto, como mencionado, as dúvidas sobre a legalidade desta informação são muitas e, portanto, devem ser tomadas com um alicate, até a revelação oficial do PlayStation Spartacus.