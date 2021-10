Apple, receita de jogos maior do que Sony, Nintendo e Microsoft combinadas em 2019 – Nerd4.life

Uma maçã Cadastre-se em 2019 aquisições relacionado a vendas jogos Melhor do que as da Sony, Nintendo, Microsoft e Activision Blizzard juntas, de acordo com informações que surgiram no decorrer do processo judicial entre a casa de Cupertino e a Epic Games.

Vamos falar sobre um lucro operacional Igual $ 8,5 bilhões, embora a Apple tenha declarado que as margens discutidas durante o julgamento não estavam corretas e, portanto, o número deve ser ajustado para baixo. No entanto, isso não a impediu de desistir do Fortnite, que acabou na lista negra da App Store por muitos anos.

Como Tim Sweeney sempre mencionou, o interessante desses números é que a Apple ganha muito com a venda de videogames, mesmo sem ser fabricante de videogames, devido a margem de 30% em qualquer aplicativo disponível em sua loja.

A Nintendo ajudou a impulsionar a receita da Apple com jogos de grande sucesso como Super Mario Run, com 200 milhões de downloads, Animal Crossing: Pocket Camp e, claro, Pokémon GO, que se tornou um verdadeiro fenômeno da moda.

Comparada à empresa japonesa, a Apple House pode contar com uma enorme base instalada, com quase 200 milhões de iPhones instalados somente em 2020: mais do que o dobro dos 89 milhões de Nintendo Switch vendidos até agora.