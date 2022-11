Frattisi, mídia social delira após entrevista ao Corriere dello Sport: “Agora eu o trago para casa”

“Agora traga-o para casa.” Esta é a mensagem mais comum nas redes sociais referindo-se a uma entrevista David Fratesi Ao Corriere dello Sport. As palavras do médio do Sassuolo impressionaram os adeptos da Roma, que, esta manhã, nas redes sociais e na rádio, exigiram ao clube “Traga para casa um cara que quer desesperadamente esta camisaNão só isso, já há quem procure mais, porque muitos gostariam de ver David com a camisa 16, a camisa de Daniele De Rossi:”Ele seria um herdeiro adequadoalguém diz.