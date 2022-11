“Há ainda um longo caminho a percorrer.”

Não saiaAtlantaLance o desafio para o povo de Nápoles. O jogador de futebol Deusa fala em se aposentar da seleção de seu país, tendo em vista quais serão os compromissos para o Mundial no Catar.

Ele saiu derrotado Nápolesem uma das últimas partidas que a Azzurra disputou no campeonato e em Bérgamo, onde os napolitanos levaram para casa os três pontos, o jogador da Atalanta comentou os acontecimentos da primeira divisão italiana.

meio-campista holandês emAtlanta afinação Copminersque lançou um verdadeiro desafio Nápoles: “Ainda não estávamos na metade do campeonato, o Napoli fez um ótimo começo criando uma grande diferença, mas ainda há um longo caminho a percorrer.”

(Foto de Alessandro Sabatini/Getty Images)

Nápoles, palavras de Teun Copminers

afinação Copminersrival Nápoles Na Série A para lutar pelo Scudetto assim como pelo velho objetivo Mercado Cristiano GiuntoliFale em microfones Leo VegasNo site Nerazzurri: “Não me preocupo com o melhor a nível pessoal, quero apenas ajudar a equipa. No início da época jogámos muito bem, e infelizmente os resultados não chegaram recentemente. A batalha ainda está em aberto, mas há estão muitos pontos à frente.”