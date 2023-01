Os portugueses vão sair no final da época

Rafa pede passagem para 70 milhões, metade do atual. Encontro entre técnico e jogador em vão: sirenes inglesas soam novamente, rossoneri deve evitar liberação livre

Milan, é ruptura total com Leo: português sai no final da temporada

As negociações para a renovação do contrato estão paralisadas. De repente, as partes envolvidas estão tão distantes que, no momento, as condições para um relacionamento parecem não existir. A proposta do Milan de renovação do contrato português, que expira em junho de 2024, continua congelada e, neste momento, o risco de uma despedida parece cada vez mais certo.

Um valor de vendas também é levado em consideração pelas estatísticas fornecidas pelo mercado inglês. Rosa escreve que esta estratégia do clube da Via Alto Rossi teve em conta a bajulação do Chelsea no verão, que fez uma oferta firme de 120 milhões de euros. É verdade que os dirigentes do Stamford Bridge têm investido somas significativas em jovens talentos de ataque nos últimos meses.

É claro, no entanto, que a muito mais rica Premier League pode ser o local de desembarque natural de Leo no próximo verão: lances entre os grandes clubes ingleses certamente devem ser levados em consideração. Só assim o Milan pode pensar em fechar esta história com um importante retorno econômico, mas nunca se esqueça que o tempo agora joga a favor do jogador. Sem renovação além de 2024, o ex-jogador do Lille pode decidir assinar por outro clube gratuitamente dentro de onze meses.

