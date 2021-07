Fé e ciência no testemunho heróico do padre Agostino Gimelli

Padre Agostino Gemelli Ele experimentou intimidade durante toda a sua vida Uma aliança entre fé e razão para o bem comum. Ele é um padre e um cientista Graduado em Medicina pela Universidade de Pavia Com o professor Camilo Golgi. O Journal of Ordinary General Pathology (Prêmio Nobel de Medicina 1906) direcionou o futuro Fundador da Universidade Católica do Sagrado Coração para pesquisa científica. Já autor de importantes publicações científicas em O campo da histologia e fisiopatologiaEle tem uma vocação religiosa. Agostino Gemelli (no século Edoardo) ingressou no Mosteiro Franciscano Rizzato. Fra Agostino foi ordenado sacerdote em 14 de março de 1908.

Aula de Gêmeos

Após a ordenação, ele retomou seus estudos em fisiologia. Especialmente aqueles de Neurologia E os tecidos que moldaram sua realidade carreira científica. Oriente-os para servir à psicologia. E encontre alguns deles regras empíricas. Battagliero, um homem de trabalho, não se contentou com a retomada de seus estudos preferidos. Mas Lancei imediatamente uma série de iniciativas. Para reviver a cultura na esfera católica. Seu relatório para a Conferência Fuci (Universidade Católica) de 1906 foi um Uma chamada clara para os católicos. para enfrentar um problema A relação entre religião e ciência. O tema foi desenvolvido no artigo “Para o Progresso Estudos científicos entre católicos italianosCombinando fidelidade a Método de ciência experimental Por respeito à fé, Gêmeos desenvolveu sua própria cultura e estudos médicos A serviço da igreja. Em 1910 fundou a associação “Pro Cultura”. Seu objetivo era “confirmar a vitalidade duradoura do catolicismo no campo do pensamento e da ciência”. Ele passou longos períodos na Alemanha entre 1910 e 1914. Participando dos melhores laboratórios científicos alemães.

Pesquisas

Agostino Gemelli tem se dedicado a alcançar Estudos pioneiros em cognição. Baseado em Pesquisas Eletrofisiologia. Imagem cerebral. retina. e acústica. Ao contrário da eugenia positiva e negativa. Um crítico da biologia natural. E oposição a qualquer visão de pessimismo e determinismo biológico fatalista. Pai de gêmeos Principalmente focado em fatores sociais e espiritual. E sobretudo sobre a liberdade como lei de ação do espírito humano. Nomeado Presidente do Conselho reconstituído Academia Pontifícia de Ciências. Foi reformado por Pio XI em 1º de junho de 1937. Cargo que ocupou até a data de sua morte. Ele foi o protagonista do debate cultural de sua época. Ele deu seu testemunho como padre e cientista. Certas evidências da compatibilidade entre fé e ciência. A Synthesis é capaz de gerar empresas inovadoras. em fFormação da geração mais jovem.

