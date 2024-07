Tiroteio entre bandidos e seguranças em plena luz do dia. Fuja mais tarde através de pedras preciosas

Assine com o Google

Momentos de medo no centro comercial Roma Est devido a tentativa de assalto: esta manhã um tiroteio entre alguns seguranças e três ou quatro assaltantes,…

Momentos de medo Supermercado Leste de Roma para experimentar Roubo: Hoje às 10h30 houve um tiroteio entre alguns seguranças e três ou quatro assaltantes: os ladrões entraram na área comercial por Giorgio Berlasca e tentaram cometer um grande furto em uma joalheria, entre pessoas. levado embora dTudo estava à mostra. Estamos a falar de milhares de euros em pedras preciosas.

Roubo, avistamentos e medo no shopping

Alguns seguranças intervieram e dispararam tiros, mas milagrosamente ninguém ficou ferido. Os bandidos ainda estão foragidos.

Após os momentos terríveis, vários carros de polícia e carros à paisana chegaram imediatamente. Estamos procurando o carro da gangue. De acordo com as primeiras reconstruções, a gangue estava com o rosto coberto.

A polícia está investigando o assunto. O alarme foi dado depois das 10h30, quando tiros foram ouvidos em outras lojas. Alguns Vendedores de loja aterrorizados Eles se trancaram dentro das lojas. Não se sabe se os ladrões escaparam após levarem algum saque. Outras lojas do shopping continuaram a operar.

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo

mensageiro