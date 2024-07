Fonseca muda todos os planos no ataque: Giroud | Como novo alvo os portugueses querem construir a equipa à sua volta

Um novo atacante assume a novela milanesa para a nova função de centroavante, que o Sr. Um nome sugerido por Fonseka.

Durante mais de um mês em Milão, o foco principal foi recrutar seu sucessor Oliver Girod, o atacante francês está ausente dos rossoneri, pois trocou a Itália pela liga americana para encerrar sua carreira lá. Atualmente envolvido na seleção francesa, na corrida pela conquista do Europeu apesar de uma campanha sem brilho, o avançado está na sua última experiência com a camisola transalpina.

Para o Milan, adicionar um zagueiro talentoso ao elenco é vital Dois dígitos garantidos Quem sabe aproveitar a ajuda de atacantes como Pulisic e Rafa Leo.

O grande alvo era Zirzkee Mas as negociações estagnaram depois de problemas com comissões de 15 milhões, com os homens do mercado de Milão a considerarem agora demasiado elevado o número de devoluções de novos nomes.

Romelu Lukaku é muito popular e procura um novo lugar após o seu regresso ao Chelsea, com o clube inglês a tentar vendê-lo definitivamente depois de o ter emprestado por vários anos. Sublinhado Competição acirrada do NapoliA Bélgica está pronta para ocupar o lugar de Osimhan caso o nigeriano saia.

Agora o atacante do Milan é o atacante ibérico

Milão indo para trás Álvaro Morata. Nas últimas horas, o nome do atlético de Madrid, de 31 anos, ultrapassou o clube espanhol, com uma oferta de transferência com cláusula de rescisão de 13 milhões, um investimento ao alcance dos rossoneri.

Como ele testemunha, o conhecimento de Morata sobre a Série A está comprovado Seu passado na Juventus, o impacto não é menos internacional. Questão salarial equivalente a 6 milhões, o atacante pode ter que sacrificar sua redução salarial.

Morata é o preferido do Fonseca e os requisitos são certos

Paulo Fonseca gosta A título de perfil, pela importante média de pontuação e pela ajuda que presta a todos os seus companheiros.

No final do Campeonato Europeu Seu futuro será delineado Com uma ligação importante ao nosso país por motivos emocionais e pessoais, saberemos se o seu novo destino voltará a ser a Itália.