Città della Scienza, um fim de semana de sucesso com laboratórios e planetário

O primeiro fim de semana de Natal na Città della Scienza começou bem. O programa é repleto de atividades propostas de 8 a 11 de dezembro, sob o signo de exposições e oficinas de ciência, jogos e imaginação, graças à massa de modelar de Pongo e às histórias de seu famoso mascote, o Sr. Pongo, recorde de grande número de visitantes vêm: centenas de famílias locais, mas também turistas de toda a Itália e além.

Começou como uma experiência, ou melhor, como uma novidade na programação do planetário: no final da noite com o show ao vivo e exibição do documentário “Star Stuff” (de Milad Tashir), foi um sucesso absoluto com ingressos esgotados relato da viagem que visita três dos mais importantes observatórios astronômicos do mundo, localizados nos cantos mais remotos do planeta: o deserto de Atacama no Chile, o Grand Caro na África do Sul, a ilha de La Palma, no oceano, o Atlantico, resultado alcançado graças ao apoio da União de Astrônomos Amadores de Nápoles, Passione Astronomia, EUROAVIA Nápoles e SEDS Unina.

Até 8 de janeiro de 2023, o Città della Scienza continuará usando as cores do Natal para trazer alegria e entretenimento, além de seguir a missão de divulgar a ciência e o conhecimento em geral.

Todas as principais atividades das oficinas, que caracterizam a programação de fim de semana do museu interativo, terão como tema o Natal e suas tradições. Também será possível continuar visitando novas exposições temporárias: “Spazio al Futuro”, “Aquay – o futuro está no oceano”, “A história de Bonelli, olhando para Procida, um mar de quadrinhos”.