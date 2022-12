O magnésio é um milagreiro para a nossa saúde e você não poderá passar sem ele

A nossa saúde pode ser beneficiada em muitos aspectos graças à ingestão de magnésio: aqui nos casos em que é necessário.

Vamos acrescentar mais um nome à lista de aliados da nossa saúde: o magnésio é repleto de benefícios que pouca gente sabe ao certo.

Podemos começar dizendo que seria um bom hábito começar a incorporar em sua vida diária. Por esta razão, recomenda-se, grosso modo, 400 ou 420 miligramas do mesmo para homens. Enquanto isso, Mulheres podem consumir menos, portanto, 310 ou 320 miligramas. Pode ser tomado com segurança na forma de suplemento, que está prontamente disponível, ou através de alguns dos alimentos que ingerimos.

O magnésio é essencial para a nossa saúde e não se encontra apenas fora do nosso corpo, mas também dentro dele. Com efeito, neste último caso, Cerca de 60% do magnésio é encontrado em nossos ossos. Por outro lado, o restante é distribuído entre o sangue e os músculos, bem como os tecidos moles e líquidos.

O magnésio, como você parece entender, é um elemento essencial para nossa saúde e bom funcionamento. Bem, dito isso, vamos ao assunto deste artigo.

Por que o magnésio deve ser benéfico para a nossa saúde? Quais são seus benefícios?

Vamos começar com um dos problemas que mais afeta as mulheres: a fase pré-menstrual, que também tem nome Síndrome pré-menstrual. Bem, por volta desse período, as mulheres começam a sentir cólicas e dores, sem falar na retenção de água.

Você começa a se sentir cansado e seu humor torna-se um tanto volátil. Se você tomar magnésio durante esse período, não apenas aliviará todos esses desconfortos físicos, mas também equilibrará seu humor.

O magnésio também é uma panacéia para quem dirige sozinho vida esportiva. De fato, todos aqueles que se exercitam precisam, pelo menos, 10 ou 20% a mais de magnésio do que aqueles que não se exercitam. O mesmo ajuda a circulação sanguínea nos músculos e promove a eliminação do ácido láctico.

Então passamos para outro região importante para a nossa saúde, ou seja, cerebral. Tomar magnésio também ajuda a melhorar o humor. De fato, baixos níveis do mesmo levam a possíveis formas de depressão.

Outros efeitos benéficos que não eram conhecidos

Outro problema irritante que o magnésio médio pode tratar éEnxaquecaO que traz consigo outros fatores perturbadores. Só para citar alguns, como podemos esquecer as náuseas, forte sensibilidade à luz e vômitos. Bem, de acordo com algumas pesquisas científicas, quem se encontra em tal situação, na maioria das vezes, relata um nível muito baixo desse mineral.

Mas o mesmo pode ser um aliado de diabéticoÉ uma doença que muitas pessoas sofrem. Em particular, queremos destacar a diabetes tipo 2: neste caso, todos os que se encontram nesta situação têm baixos níveis de magnésio no sangue.

No entanto, isso não é tudo porque o nível extremamente baixo de magnésio é uma das razões para esta situação. inflamação crônica Isso, para quem não entende do que estamos falando, é a base, junto com outros fatores, do processo de envelhecimento, obesidade e formação de doenças crônicas. Finalmente, este mineral é capaz de baixar níveis muito elevados de pressão arterial.

As informações contidas no artigo são apenas para fins informativos e referem-se a estudos científicos publicados em revistas médicas. Portanto, não substitui o aconselhamento médico ou profissional e não deve ser levado em consideração na formulação de tratamento ou diagnóstico.