Até as formigas, à sua maneira, “pastam”

Os ovos das formigas eclodem para formar larvas que se transformam em pupas antes de emergirem como adultos. Os entomologistas assumiram que as pupas interagem não com a colônia, mas com um estudar, publicado na revista Nature, mostra que não é bem assim. Daniel Kronauer e colegas revelaram que pupas de formigas produzem uma substância semelhante a uma substância leite que é consumido por outras formigas e melhora a aptidão da colônia. O estudo tem implicações importantes para nossa compreensão de como as sociedades de insetos evoluíram e se regulamentaram.

Para analisar sistematicamente os diferentes estágios de desenvolvimento dos animais, a equipe de pesquisa retirou espécimes em diferentes momentos da vida, examinando como o isolamento social pode afetar os insetos. Pouco antes da eclosão, as pupas secretam grandes quantidades de uma substância rica em nutrientes, semelhante ao leite dos mamíferos, que é consumida diretamente pelas formigas adultas ou pelas larvas em desenvolvimento, que são colocadas nas pupas pelos adultos. O comportamento desempenha um papel vital na sobrevivência da colônia. As larvas que não conseguem acessar a secreção apresentam crescimento atrofiado e baixa sobrevivência, enquanto as pupas deixadas em estase em sua secreção desenvolvem infecções fúngicas e morrem.

“Os primeiros dias após a eclosão – observa Kronauer, professor da Universidade Rockefeller – As larvas dependem dessa substância de maneira semelhante ao que acontece com bebês mamíferos com leite. Os adultos também bebem vorazmente e, embora sua função nas formigas adultas não seja clara, especulamos que ela desempenhe um papel no metabolismo e na fisiologia.Este fluido particular surge do processo de muda, que todos os insetos compartilham, mas enquanto as espécies não sociais reutilizam os nutrientes resultantes, as formigas compartilham os materiais benéficos com o restante da colônia. O fluido também contém hormônios e substâncias psicoativas, portanto pode Afeta o comportamento e as funções dos membros da colônia.

Esse comportamento não havia sido observado anteriormente porque os cientistas se concentraram em colônias de formigas em vez de indivíduos. Na colônia, as secreções da pupa nunca se acumulam porque são consumidas rapidamente, então o fluido só apareceu quando os autores estudaram pupas isoladas.

Essa forma de interação social era desconhecida antes, mas parece essencial para a saúde da colônia. “A maneira como os animais se comportam em relação a esse fluido – diz Kronauer – Cria uma dependência entre os diferentes estágios de desenvolvimentoApós análises preliminares de Ooceraea biroi, os pesquisadores encontraram o mesmo fenômeno em cada uma das cinco subfamílias conhecidas de formigas.”Assumimos esta privacidade – comenta Kronauer novamente – Ela evoluiu cedo no caminho evolutivo das formigas ou até antes. As colônias de formigas às vezes são vistas como superorganismos, entidades unificadas compostas de muitos indivíduos trabalhando em conjunto, trocando e transmitindo sinais químicos e feromônios.

“Virgem Líquido – acrescenta Orly Snir, colega e co-autor de Kronauer – Ela representa a força motriz por trás de uma rede de interação central até então negligenciada nas sociedades de formigas. Nosso trabalho mostra um novo aspecto dos vínculos de dependência entre larvas, pupas e adultosNas próximas etapas, a equipe pretende explorar os efeitos dessa substância no funcionamento interno da colônia.Nosso objetivo é longo prazo – concluíram os autores – é obter uma compreensão profunda dos mecanismos neurais e moleculares que governam a organização social e a maneira como ela evoluiu.”

A pesquisa também dá peso a uma velha teoria que postula uma ligação entre a evolução da eusocialidade das formigas e a interdependência da alimentação entre os membros da colônia. “Essa teoria da alimentação caiu no esquecimento no final do século 20, quando surgiram explicações sobre a evolução social em formigas e outros insetos sociais, apresentadas pelas lentes da genética populacional.Patrizia Dettori e Kazuki Tsuji dizem em um artigo que acompanha o News & Views,No entanto, a teoria da nutrição está ganhando terreno neste século.acrescentam.