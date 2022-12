Dia de folga para Beretta e seus companheiros de academia novamente a partir de terça-feira

Recarregue as baterias a nível mental e físico, com a intenção de voltar ao máximo no ginásio à luz Jogo de domingo em casa contra o líder e único time invicto entre Itália e Europa Sir Safety Sosa Perugia: essa é a intenção Monza voleibol real. Depois de uma amarga derrota redimida em Siena, na última partida de ida da SuperLega Credem Banca, a equipe de Monzesi, após sete temporadas consecutivas de empate nas quartas de final para o Del Monte® Coppa Italia, motivou-os a se levantar e retomar a jornada. Sobre os oito primeiros do ranking. Estão previstos cinco dias completos de treinos de blues, com três sessões de duplas e meio dia de treinos (quinta e sábado).

exercício | dezembro de 2022

segunda-feira 12

gratuitamente

terça-feira 13

9h00 – 11h30 Pesos + treino técnico

15h30 – 18h00 Treinamento técnico

Quarta 14

10h00 – 12h00 Treinamento técnico

16h30 – 19h00 Treinamento técnico

quinta-feira 15

14h00 – 16h30 Formação técnica

sexta feira 16

11h00 – 13h30 Pesos + treino técnico

17h00 – 19h30 Formação técnica

sábado 17

14h30 – 16h30 Treinamento técnico

domingo 18

10h00 Fim preliminar

15h30 Monza Real Voleibol – Perugia (SuperLiga)