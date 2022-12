Consequências do câncer de mama no teatro

A ciência sobe ao palco, ou melhor, continua O teatro. De fato, uma festa ciência do teatro. em uma estruturaSalão Martinotti afiliadoUniversidade de Milão Bicocca A iniciativa dedicada à publicação científica arranca com um monólogo dedicado às consequências câncer de mama. Para dizer a eles no palco Júlia Tognotti, pesquisadora na área de divulgação científica e pesquisadora do Departamento de Biotecnologia e Ciências Biológicas. O show é escrito e dirigido por Andrea Brunello Ele gosta de supervisão médica e científica Antonela FerroDiretora da Unidade de Mama do Hospital Santa Chiara de Trento.

Após as primeiras datas da semana, organizou-se o Festival de Teatro Científico em colaboração com a companhia Arditodesioque se destina a todos, especialmente para crianças do ensino médio, e continuará com mais três eventos até a próxima primavera: “What is Life” (14 de fevereiro de 2023), “The Arithmetic Beauty of Nature” (3 de março de 2023) e “O Princípio da Incerteza” (18 de abril de 2023). .

O monólogo que abre o festival – a participação é gratuita e a inscrição obrigatória por aqui – é dedicado à história de Roberta e à turbulência que a doença trouxe para sua vida. Aqui está o trailer do show.

Créditos da imagem: Paolo Cirando honra unsplash