A gripe do camelo chega do Catar, alerta de saúde em toda a Europa: sintomas e tratamento

A gripe dos camelos também está chegando, provavelmente causada por turistas que voltaram do Catar por causa da Copa do Mundo.

Os riscos à saúde estão se espalhando devido ao aumento do movimento de pessoas. uma Uma nova doença vem do Catar.

Recentemente, tem se falado muito sobre um país, o Catar, especialmente para mim Copa do Mundo. mas também para Escândalo de corrupção envolveu membros do Parlamento Europeu. e finalmente para nova gripe O que pode levar a causar mais danos do que Covid.

Mas O que é esse efeito camelo? O nome não evoca muito medo, mas sim As autoridades de saúde estão a soar o alarme. Aqui está o que é e como podemos fazer isso para proteger nossa saúde.

Influenza do camelo: o que é, sintomas e quão mortal é

Como podemos adivinhar pelo nomeEste tipo de doença afeta o sistema respiratório. Na verdade, a cepa que causa a infecção pertence à família dos coronavírus, assim como a cepa Covid, e é. Conhecido pelos cientistas como “Mers-CoV, Síndrome Respiratória do Oriente Médio”.

dentro A Grã-Bretanha já está em alertaAs comunicações foram distribuídas às autoridades de saúde para que os médicos estejam prontos para qualquer onda. A razão pela qual esta doença é tão comum em nossas terras é em parte devido aos viajantes Que voltará do Catar para participar da Copa do Mundo.

a doença Conhecido no país desde 2012que é um Viral transmitido de camelos para humanos. Aqueles que são infectados podem apresentar sintomas respiratórios leves, mas infelizmente Em muitos casos, pneumonia grave e até morte foram registradas.

Os infectados, quando a doença se agrava, cobram Problemas gastrointestinais e insuficiência renal. A infecção ocorre de acordo com Contato próximo com camelos mas também Consumo de alimentos derivados desses animaisComo o leite, especialmente se não foi esterilizado.

lá O perigo deste vírus é determinado por números: de acordo com os especialistasAgência de Segurança da Saúde do Reino UnidoE a Um terço dos infectados morre devido a complicações. Como também informa o Il Messaggero, dos 2.600 casos detectados em 12 países do Mediterrâneo oriental e do Oriente Médio, houve 935 mortes, o que representa 36% do total. Então A gripe dos camelos é muito mais mortal que a Covidporque a taxa de mortalidade neste último é de 4%.

o As autoridades de saúde em toda a Europa já estão cientes Para procedimentos de dinâmica de doenças certamente serão implementados assistindo. As pessoas podem se proteger relatando os sintomas ao seu médico, se os tiverem Contatos com alguém que voltou do Catar.