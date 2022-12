«China-Itália Innovation Expo» em 15 de dezembro

Como parte de seu compromisso de promover o diálogo e a cooperação científica e tecnológica na Campânia e nos sistemas de inovação chineses, Fundação de Ciência da Cidade de Idis em cooperação com seus parceiros ZOSP-Zhongguancun Overseas Science Parkorganizar Feira de Inovação China-Itáliaevento online programado para acontecer das 9h às 11h, durante o qual 8 empresas já selecionadas entre institutos de pesquisa, startups e empresas inovadoras (4 para cada país), apresentarão por meio de sessões de apresentação, projetos de tecnologias ou projetos em o setor manufatureiro avançado.

Mais Informações





do lado chinês Feira de Inovação China-Itália Promovido por Associação de Ciência e Tecnologia de Pequim e organizado pelo ZOSP-Zhongguancun Overseas Science Park. Na Itália, é organizado pela Fundação IDIS-Città della Scienza como parte do projeto estratégico regional MAanifattura Campania. A exposição visa promover sistemas regionais de pesquisa e inovação em campos tecnológicos que permitem a transição 4.0, como computação de alto desempenho, computação em nuvem, segurança cibernética, inteligência artificial, sensoriamento inteligente, Internet das Coisas, manufatura avançada e modelos de negócios, a fim de participar do design, desenvolvimento e fabricação de produtos e serviços inovadores nos respectivos mercados nas seguintes áreas de aplicação:

1. Robótica inteligente, Internet das Coisas e soluções de automação industrial;

2. Sistemas de direção inteligentes para monitorar infraestrutura e terrenos.

3. Soluções inovadoras para veículos conectados, sensores LiDAR e sistemas aplicativos para mobilidade inteligente; 4. Serviços tecnológicos avançados para apoiar a transformação 4.0 das PMEs e AP (tema intersetorial para as áreas de especialização em RIS3 Campania).

As oito empresas que se apresentarão são: Tecno In SpA; K-City Srl; Smart Sensing Srl; Inismaros. TimeRiver Technology Co., Ltd. Pequim Jiaxun Feihong Electrical Co., Ltd. inteligência de Liang Dao; AI-Link.