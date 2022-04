Laboratórios de ciência e conhecimento

No domingo 10 de abril em Villa Caldogno Oficinas de Ciência e Conhecimento

Atividades educativas e performances para engajar crianças e jovens nas questões ambientais

Volta a Caldogno o tão esperado encontro de primavera com a crítica popular “Ciência e Conhecimento 2022”, organizada pela Pro Loco Caldogno e patrocinada pelo município. O primeiro encontro do ano será no domingo, 10 de abril: um dia inteiro com oficinas e apresentações dedicadas ao meio ambiente e à sustentabilidade, que envolverão principalmente crianças e jovens nessas importantes questões.

A partir das 10 e durante toda a tarde O jardim da Villa Caldogno e a sala adjacente acolherão muitas atividades organizadas pelos membrosSociedade de Ciências de Liu, desde 2005 são especialistas em divulgação científica e especialistas em metodologias de edutainment com especial atenção às questões ambientais. Os laboratórios e entretenimento da Leo Scienza são adequados tanto para o público que quer se divertir o dia todo, quanto para quem pode ficar apenas alguns minutos: as experiências propostas por “cientistas malucos“E descobertas, brincadeiras, jogos e oficinas para construir memória científica; um laboratório de pura ecologia, para entender como cuidar do planeta, será organizado, enquanto origami de sustentabilidade será construído em um laboratório criativo. O evento também está garantido em em caso de mau tempo, pois está hospedado nos espaços cobertos do complexo Palladian. Se o dia estiver bom, haverá também uma barraca de lanches com bar e torta Pro Loco, além da possibilidade de trazer o que for necessário para um agradável piquenique no parque.

Depois de um dia entre vivências, workshops e envolvimentos, a animação teatral do Teatro Alambicco “A Bicicleta Mágica” será apresentada às 18h00. Uma história fascinante, um conto de fadas atemporal sobre a liberdade, luxo e sustentabilidade ambiental do transporte de ontem, hoje e amanhã: a bicicleta. Ideia de Annalisa Verza, peça e direção de Sara Magrin com Giulio Bingi, Luca Comastri e Sara Magrin. Todas as iniciativas são gratuitas.

Caldogno – 5 de abril de 2022