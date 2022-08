Boscosauro apresenta “Ferragosto in Famiglia”, uma viagem entre ciência e entretenimento

Em agosto de 2022, a Boscosauro organiza visitas guiadas, oficinas de exploração e muitas outras atividades com especialistas do setor para vivenciar momentos de ciência e entretenimento.

Programa de hoje:

Aberto das 10h00 às 19h00

manhã

Visita guiada com os nossos guias simpáticos cerca de 70 minutos (turnos: 10h30 / 11h00 / 11h30 *)

Ao final de cada visita guiada, haverá um laboratório de escavação, com entrega de diploma de paleontologia.

tarde

Oficina de barro das 15h00 às 16h00 *

*Reserva necessária para visitas guiadas e oficina de lama

Magical Science Show das 16h30 às 17h45.

Editado por Alessio PerniolaDiretor Científico da Multiversi e Pierpaolo SaracchinoE especialistas em divulgação e comunicação científica.

O protagonista é a bandeira neste verdadeiro show de mágica com muitos truques para os espectadores experimentarem e experimentarem. Muitos fenômenos naturais e mágicos são muitas vezes confundidos com as maravilhas da física, química e matemática, o que desperta a surpresa e a curiosidade de jovens e idosos.

O dia todo

estádio

fazenda educacional

chuva

Museu Agrícola

Para informações e reservas para almoço, é necessário contactar-nos através do: +39 376 1121711

Para reservar hoje em Boscosauro: +39392 6142901

Custo do dia: 10€ para adultos e crianças (crianças até 3 anos não pagam)

