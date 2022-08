“Omicron 5 tem novos sintomas, atinge à noite”

Com cada variante do Covid seus sintomas. Se a perda de paladar e olfato até o delta foi a campainha de alarme mais frequentemente relatada para os pacientes, sinais de resfriado intenso, dor de garganta e congestão nasal dominaram o Omicron. Mas nesta “família” do vírus SARS-CoV-2, que hoje domina o cenário mundial, há uma irmã e uma irmã, e cada uma se sinaliza de uma maneira diferente. Com o advento do Omicron 5 (BA.5), uma “nova entrada” foi adicionada ao Livro de Sintomas de Infecção. Sinais distintivos: greves à noite. Se algo acontecer ao acordar em um banho de suor anormal, o conselho é suspeitar de infecção. Este novo ingrediente sugere o imunologista Luke O’Neill, professor de bioquímica do Trinity College Dublin, na Irlanda.

O professor disse à rádio irlandesa “NewsTalk” nos últimos dias: “Um sintoma adicional de BA.5 que vi esta manhã foram suores noturnos. Não é estranho?” Suas declarações repercutiram na mídia britânica. O especialista explicou: “A doença é um pouco diferente porque o vírus mudou. Há uma certa imunidade – obviamente com linfócitos T e assim por diante – e essa combinação de um sistema imunológico ‘mais bem equipado’ e vírus diferentes pode fazer uma pequena diferença . A doença, os estranhos suores noturnos. Uma característica distintiva. Mas – acrescenta o especialista – mais importante ainda, se você for vacinado e fizer o remédio de reforço, “o Covid não se transforma em uma doença grave: esta é a mensagem que deve continuar para lembrar as pessoas.”