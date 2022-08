Giorgio Baresi: “Por que é necessário colocar o combate à crise climática na agenda política?”

“Concordo totalmente comapelo De colegas cientistas climáticos: É importante que as Partes deixem claro em seus programas quais são seus planos para combater as mudanças climáticas. Mas é igualmente importante que os eleitores decidam em quem também votarão com base em qual desses projetos eles consideram mais persuasivos”. Giorgio BaresiE a O Prêmio Nobel de Física 2021 Ao lado de estudiosos que, por meio de República E a verde e azulo hub de conteúdo do grupo Gedi dedicado a questões ambientais, pede para ser O aquecimento global está no centro da campanha eleitoral.

Professor Paris, por que é necessário falar sobre isso agora, nesta eleição?

“Porque os próximos anos serão críticos. Quanto mais esperarmos para agir, mais aquecimento continua e será difícil voltar atrás. Isso pode levar a uma situação capaz de iniciar grandes incêndios, por exemplo, nas florestas árticas de Canadá ou Sibéria, ou nas águas da chuva na Amazônia, e nesse ponto as emissões de dióxido de carbono 2 Seria enorme, com consequências que os modelos matemáticos atuais não podem sequer prever. É como uma barragem que começa a perder água: se você tapar os buracos quando eles são pequenos, tudo bem, mas se você esperar para tapar os buracos quando eles são grandes, você faz um esforço enorme e também corre o risco de que a barragem vai fazer isso. cair sobre você.”

Você realmente acha que na atual situação política os partidos italianos podem colocar as questões climáticas no centro do debate?

“Eles deveriam fazer isso, mesmo que apenas por uma questão estratégica. Para um país como a Itália, que tem que importar combustíveis fósseis, seja gás, carvão ou petróleo, a mudança para fontes renováveis ​​tornará a economia mais estável. A eficiência térmica do todas As casas são realmente grandes, diante de um grande investimento, haverá um retorno enorme para a economia e o trabalho italianos. Por todas essas razões, é importante que os partidos deixem claro em seus programas quais são seus planos para combater o clima mudança, para avançar em direção a energia renovável e um mundo menos poluído. Mas é igualmente importante que os eleitores usem esta informação é então usada para determinar em quem votar.”

Quer dizer que, além dos partidos, deve ser feita a educação do eleitor?

“Os políticos têm um horizonte de crescimento de alguns anos, e os de seu estado não realizam ações de longo prazo cujos resultados podem ser contraproducentes para sua reeleição. O clima é um dos argumentos para essa falta de visão política. Mas é Também é verdade que até agora não houve. Os eleitores têm muita comunicação. Eles também votaram em seus interesses de curto prazo. Os partidos fazem a política climática, e os políticos certamente não a implementarão espontaneamente.”

O registro do verão de 2022 poderia abalar partidos e eleitores? Ou as chuvas antes de 25 de setembro, dia da votação, serão suficientes para encerrar o estado de emergência?

“Isso está além das minhas competências, não sei muito sobre psicologia coletiva. Vai depender de quão bem os partidos trazem a emergência climática para a campanha eleitoral. E eles vão decidir em quem votar. O apelo dos cientistas do clima é particularmente importante fazer com que os partidos falem sobre o aquecimento global e instar os eleitores a usar este argumento para julgar os diferentes programas.Se os cidadãos mostrarem, por exemplo, que a luta contra as alterações climáticas é muito mais importante para eles do que a os partidos vão se orientar de acordo. Certos temas são dilacerados para atrair votos. Ele ficará fora do debate político.”

Por que o aquecimento global, apesar de todos os alertas da ciência, é menos aterrorizante do que outras emergências?

“Como os efeitos mais catastróficos são vistos como de longo alcance. Comparar com o que aconteceu há apenas alguns anos é difícil, tendemos a esquecer. Mas isso vale também para as coisas positivas, aquelas que melhoraram ao longo do tempo: há 25 anos o homicídios na Itália mais do que duplicou em relação a hoje, e em quarenta anos o número de mortes nas estradas também foi reduzido pela metade. Essas comparações devem ser feitas com o passado, porque mostram como as políticas de longo prazo realmente compensam para a sociedade como um todo e é isso que precisa ser feito para o clima.”

Existe um problema de falta de comunicação entre ciência e política?

“Os cientistas deveriam dedicar mais tempo à comunicação, para explicar o que sabem sobre o que está acontecendo no mundo. No entanto, a ciência pode orientar nossas escolhas até certo ponto. Eu disse isso em meu discurso na sala. A ciência é como os faróis dos carros: eles permitem que você veja mais longe Um pouco. Mas são os políticos que têm que dirigir à noite, sabendo que esses faróis têm um alcance limitado. Os cientistas estão tentando iluminar o que podem, mas não usar suas informações é como tentar dirigir através do noite com os faróis apagados.”

As partes acenderão as luzes climáticas desta vez?

“A esperança é a última a morrer.”

Como você está, professor, diante do verão quente de 2022?

“Diminuí o número de compromissos e me mudei para Scanno, no Parque Nacional de Abruzzo, Lazio e Molise. Mas mesmo aqui, a mil metros acima do nível do mar, no domingo passado estava muito quente.”