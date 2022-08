Doador de sangue positivo. Quatro vezes hospitalização

Pádua – Mais cinco casos confirmados de Nilo do Oeste vírus em Pádua nas últimas 24 horas. A escala do surto da chamada epidemia de “Febre do Nilo” continua a aumentar, tendo agora atingido os 45 graus positivos registados pelo Departamento de Prevenção em Ols 6 desde o final de junho até hoje. Destes, 24 são formas de encefalite e encefalite. Três vítimas até agora. Ontem foi noticiado Quatro novos pacientesTodas as idades, respectivamente: 71, 74 anos, 84 anos, 87 anos. Três deles estão recebendo atendimento no departamento de neurologia do Hospital Schiavonia, com encefalite leve e comprometimento do sistema nervoso. Padoan IV foi internado no Hospital San Bortolo, em Vicenza. Além disso, outro caso foi identificado ontem no Nilo Ocidental de um doador de sangue. A positividade apareceu durante os exames de rotina realizados nesse período em amostras de sangue.

Doenças transmitidas por mosquitos, flebotomíneos e carrapatos

Assim, um alarme associado cresce Arbovirose – Um grupo de doenças virais transmitidas por mosquitos, flebotomíneos e carrapatos – é cada vez mais prevalente na província de Pádua, devido à seca e às condições climáticas. Dr. diz. Valério Valerianosubordinar Departamento de Prevenção em Ulis Daí o nome doença do Nilo Ocidental. O vírus é conservado na natureza através de um ciclo de transmissão primária entre mosquitos, pássaros e mosquitos. Isso significa que os mosquitos são infectados por pássaros que picam (hospedeiros amplificadores ou tanques). Uma vez ingerido, o vírus do Nilo Ocidental pode se espalhar no corpo do mosquito, onde se multiplica por localização nas glândulas salivares e depois é transmitido para outra ave. A seca prefere esse ciclo, pois as bacias hidrográficas são poucas e estagnadas. É aqui que se concentram mosquitos e pássaros.” Mas não para por aí. “O ciclo secundário ocorre quando o mosquito adulto transmite o vírus para humanos e cavalos, depois entra no ciclo de transmissão e é acometido pela infecção”, explica Dr. Valeriano. Segundo o especialista, a extensão da lesão é subestimada. “A pandemia de Covid repôs os cuidados de saúde – comenta – hoje quem encontra um pouco de febre, dor e cansaço a primeira coisa que pensa é Covid. um antipirético. Muitos casos positivos de Vírus Ocidental O Nilo é verificado e não aparece porque não há sintomas significativos.” Não há tratamento específico para a febre do Nilo Ocidental. Na maioria dos casos, os sintomas desaparecem por conta própria após alguns dias ou pode durar algumas semanas. Em casos mais graves, a hospitalização é necessária.