A relação entre humanos, animais e alimentos

“Homem, Animais e Comida” foi o tema do terceiro encontro, realizado em Castelnuovo Fogliani como parte das iniciativas Jantar com Ciência promovidas pela Confagricoltura de Piacenza que foram interrompidas nos últimos anos pela pandemia, conforme destacou o presidente Michele. Ludigiani, que merece crédito por seguir a tradição.

Apenas Michel Ludigiani, ao dar as boas-vindas aos participantes, focalizou a etimologia da palavra alma e como seu termo se estendia a “animal”, dando algo em comum com eles, ainda que seu significado pertença à nossa moralidade natural, como mostra a raça humana , porque ele recuperou a consciência de si mesmo e da responsabilidade que deve assumir. Falando sobre o tema, o padre Mirco Dalla Torre, pároco da diocese de Vittorio Veneto e responsável pelo patrocínio de circos e espetáculos itinerantes em Treveneto, explicou de uma vez a relação entre homem e animal na criatura, começando pela Bíblia, testemunha estar na arte. No trabalho de campo, nas batalhas, nos jogos, nas arquibancadas.

Os chamados animais falantes, pela capacidade de dizer algumas palavras, ou realizar outros assuntos, junto com exemplares de animais exóticos, fortaleceram sua confiança com o homem do circo, que nasceu no meio do caminho. O século XVIII d.C. pelos ingleses Asteley e Huges, como região, onde os animais usufruem do público e encontram proteção na relação entre a pessoa que vive em cativeiro e o homem a quem é confiada a sua guarda. A sede da vida circense é a tenda ou o chapeau. A tradição do circo, em que os animais são parte ativa do entretenimento dos espectadores, é passada de geração em geração, enquanto, por outro lado, pesquisas mais aprofundadas sobre a vida e as necessidades dos heróis quebram a lança. Contra a necessidade de dar-lhes liberdade e não estar presente em jogos e shows.

Como destacou Don Mirko, o conhecimento do comportamento e da sensibilidade animal criou uma verdadeira atitude “animal” para torná-lo um elemento de distinção, afastando-se científica e humanamente do que os animais são, junto com o homem e na vida humana, sustentados por muitos argumentos , o que poderia ter valor também, porém, a ponto de não confundir direitos animais com responsabilidades humanas. A complexidade dos temas abordados e a documentação de suporte à explanação foram alvo de uma série de questões, às quais o orador respondeu a contento dos interessados ​​e atentos.