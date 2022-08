Os tomates são o símbolo da cozinha italiana. De fato, com sua cor vermelha e polpa suculenta, é uma das comidas favoritas dos italianos e outros. Além de seu sabor irresistível, os tomates são uma grande fonte de nutrientes, incluindo fibras, licopeno, vitaminas A, C e K, luteína, zeaxantina e minerais como potássio, mas apesar de seus muitos efeitos benéficos, eles são absolutamente essenciais. É importante não consumir muito.

De fato, os tomates têm muitas contra-indicações, especialmente para quem sofre de certas doenças.

Tomates: não os coma se você tiver essas condições ou ficará doente

Comer tomates também pode levar a reações alérgicas, incluindo erupções cutâneas, urticária, espirros, tosse, coceira na garganta, eczema e até inchaço do rosto e da boca. E para quem já sofre de alergias, o tomate pode ser ainda mais perigoso. Mesmo para quem está com dor de estômago, o tomate não está entre os alimentos recomendados.

De fato, as cascas e sementes de tomate têm um efeito muito irritante que pode afetar o revestimento do intestino, auxiliando no aumento da síndrome do intestino irritável. Então, pessoas com intolerância ou alergia ao tomate podem ter diarréia e problemas respiratórios.

Comer grandes quantidades de tomate pode interferir na função imunológica, tornando-a menos eficiente no combate a infecções bacterianas e fúngicas, devido à ingestão desproporcional de licopeno. Para adultos mais velhos, altos níveis de licopeno podem afetar negativamente a próstata, causando dor no abdômen. próstataDificuldades do trato urinário ou mesmo câncer.

A quantidade certa para consumir tomates, para garantir que o organismo os armazene em quantidades suficientes e equilibradas para fazer bem, e não arriscar é comer até um terço de xícara de tomates por dia. Obviamente, esta é apenas uma medida geral, pois todos têm diferentes níveis de tolerância ao tomate. Finalmente, esta é certamente não apenas uma indicação geral e subjetiva de adaptabilidade aos organismos, mas também uma recomendação porque é claro que aqueles que são intolerantes ao tomate devem levar em consideração seus limites alimentares e não se forçar a comer esse alimento mais do que demais Muito de. .

Então, para aqueles que sofrem de alguma doenças Os tomates não são recomendados ou de qualquer forma recomendados para a autoadministração adequada deste alimento.