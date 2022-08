Menos de quinze dias antes do início das ligas Série A e Série B, estamos falando apenas de táticas e números de modelo. A digressão do repórter é simples: futebol não é ciência.

Portanto, devemos deixar de lado a busca de flexibilidade de unidades por parte do técnico do Genoa apenas porque depois de algumas partidas eles tomarão contramedidas, e então tudo, não importa quantas unidades, dependerá de como os jogadores lêem o tempo e o espaço no situações de jogo em movimento.

Vendo o Genoa jogando na TV nos últimos dois jogos, você deve se concentrar em assistir e tentar entender a estratégia de jogo de Blessin. Nada mudou em relação aos seis meses anteriores, mas a equipe parecia mais preparada com 7/11 no ano passado no primeiro tempo que jogou. Por outro lado, a maior parte da equipe disponível deve conhecer os ditames e ideias”treinador de metal“Génova”.

O sistema de jogo atual comparado ao passado parece permitir margens mínimas de erro e se o jogador perder o tempo sob pressão, não cria um desequilíbrio em cadeia, deixando as ruas centrais vulneráveis, como vimos no ano passado. Tudo isso deve ser verificado durante a temporada e nas partidas da liga, mesmo que o Pleassen Serie A tenha mais segredos do que a Serie A..

Os 16 dias no banco em Gênova no ano passado serão dedicados a Blissin e sua equipe técnica, em todos os momentos, e serão de muito mais valor no próximo torneio.

A missão de Blessin é interessante neste período de preparação: Sua sorte em relação a muitos outros colegas, não apenas na segunda divisão, é ter a certeza do Spurs, Ottolini e do clube sobre o que falta e o que precisa ser feito no mercado de transferências.. Todos os responsáveis ​​por um programa entendem que projetos de futebol só são aprovados por resultados.

As ideias são claras, dois novos sabores são necessários e devem ser resolvidos na fase crítica da temporada passada: mezzala Costa à costa Converte a fase defensiva em fase ofensiva e outro jogador entra na fase defensiva, onde os defesas defensivos participam na construção de uma manobra de bola perdida durante pressões mal sucedidas para não ficarem à mercê dos adversários nos contra-ataques, como aconteceu no ano passado.

Esse foi um dos riscos calculados que Plessin assumiu no ano passado pensando na fase ofensiva, gerenciando bem seus ataques e, portanto, o que acontece com a perda de bola, então será interessante entender o que acontecerá na próxima temporada considerando que acontecerá. Não e Gênova não poderia ser mais cuidadoso. É possível que optar por jogar três na defesa possa dar mais garantias de cobertura.

A unidade Blessin, praticamente a mesma do ano passado, pode diferir não em números, mas na posição da linha ofensiva centrada em duas linhas para dar mais amplitude e profundidade. O que se viu nas duas últimas corridas é interessante na fase de aquisição: o Genoa está se expandindo e se estreitando, tentando não dar pontos de referência aos adversários..

Os arquitetos desse movimento são Gudmundsson E a Akuban, expande e contrai, o primeiro é quase um meia-atacante atrás de Koda e o segundo quando joga perto do atacante perto das áreas do adversário. Com essas jogadas, o jogo 4-2-2-2, que Pleassen elogiou, nasceu em quatro linhas: uma linha defensiva, um meio-campo, um ataque em duas linhas que se transforma em 4-2-3-1 quando Velho incompetente Jogue amplo para ganhar amplitude.

Em 8 de agosto, a Coppa Italia contra Benevento na Ferrari e 6 dias após o primeiro campeonato em Veneza espera não apenas pelo mercado de transferências, mas também pela restauração de Storaro e Elsanker. Seria interessante ver as estratégias de Blissin quando eles, por sua vez, faziam apresentações nas quais deveriam ser vivenciados com objetivos.

Espero um dia me comparar com Blessin para aprender e entender quantos ‘belinatos’ já foram escritos. O futebol de hoje para muitos é bastante científico: tudo se deve a números, dados objetivos tirados da realidade, gráficos, tabelas e com esses conceitos começam a criar um modelo de jogo e desempenho. Para Blissin, após o lançamento das palestras, esse não parece ser o caso. Ele não quer tornar o futebol subjetivo, não quer torná-lo absoluto e foi em frente e tentou planejar e prever o que acontecerá durante a partida.

A solução para esse problema de mudança tática durante uma corrida pode ser a pedra do Filósofo Plessin, mesmo que ele perceba que corridas não são vencidas em uma mesa. Estatísticas e vídeos ajudam e Velho incompetente Ele parece afortunado que os analistas de vídeo estejam próximos do treinamento do treinador para ajudá-lo em seu trabalho, entendendo a dinâmica e a fluidez do futebol que Blissin deseja.

“O futebol não é uma ciência porque o jogador sempre será o verdadeiro herói em todos os momentos e em todas as fases da partida: é ele quem deve sempre decidir e o que fazer naquele momento, de acordo com o que vê e interpreta no situação”. Letra e música do professor Franco Ferrari na Escola de Formação em Coverciano.