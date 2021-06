Poucas pessoas sabem que esta erva limpa os vasos sanguíneos e controla o diabetes

De acordo com os dados mais recentes, cerca de 1 em 11 adultos luta contra a diabetes. O diabetes é uma doença que causa muito açúcar no sangue. Esse problema é causado por um mau funcionamento do corpo, no qual a insulina não é produzida como deveria.

Exceto nos casos em que fatores genéticos interferem, algumas formas de diabetes podem ser amplamente controladas. Para isso, o mais importante é seguir uma alimentação saudável.

Mas estudos recentes mostraram que a aromaterapia é um tratamento eficaz para os sintomas do diabetes. A inalação de alguns dos aromas parece acalmar os problemas relacionados ao diabetes.

Entre os aromas em questão, aquele que pode parecer mais benéfico é o perfume de lavanda. Poucas pessoas sabem que esta erva comum limpa os vasos sanguíneos e controla o diabetes. A alfazema tem um duplo uso: se ingerida, reduz o colesterol; se você cheirar, alivia os sintomas do diabetes.

Ao falar sobre lavanda, muitos acreditam que é um ambientador e desodorizante de roupas. Como alternativa, poucos sabem que esta erva comum limpa os vasos sanguíneos e controla o diabetes.

A alfazema pode ser ativamente incluída em nossa dieta. As peças utilizadas são flores secas, frequentemente utilizadas na culinária provençalE o óleo extraído das próprias flores. Ambos devem ser usados ​​com moderação, principalmente por causa de seu sabor, cheiro pungente. O óleo de lavanda, em particular, tem um efeito que neutraliza a formação de colesterol nas veias.

No entanto, se inalado, combate os sintomas da diabetes. Esta descoberta remonta a um estudo realizado por cientistas tunisianos em 2014. De acordo com este estudo, a inalação de óleo essencial de lavanda acalma os sintomas dos diabéticos, regula o açúcar no sangue e reduz o estresse. O mesmo efeito do óleo de lavanda será causado por outros aromas, como pimenta-do-reino cor de rosa E erva-cidreira.

Em qualquer caso, a sobredosagem não é recomendada. Além disso, é melhor evitar consumir lavanda durante a gravidez ou amamentação.

