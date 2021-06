Muitos médicos, cientistas e instituições veem a abordagem de redução de danos ao fumo de maneira favorável, mas outros a seguram. Os especialistas do Fórum Global de Nicotina enfatizam o benefício dos cigarros eletrônicos e dos produtos de tabaco aquecidos na redução dos riscos.

24 de junho Ainda há mais de um bilhão de fumantes no mundo. Por vários anos, muitos cientistas, médicos e instituições têm lutado por uma abordagem de redução de danos: aqueles que não conseguem parar o vício da nicotina podem reduzir os riscos dos cigarros eletrônicos ou produtos de tabaco quentes. Essa abordagem se contradiz em vários níveis, segundo especialistas que falaram na oitava edição do Global Forum on Nicotine (Gfn), que dedicou uma sessão a esse fenômeno. O cerne da questão, de acordo com esses especialistas, é que as alternativas à redução de danos funcionam e há vários estudos que o comprovam

“As instituições, a política e um certo número de acadêmicos visam desacreditar a abordagem de redução de danos do tabagismo por meio de ataques que desacreditam aqueles que têm uma opinião diferente da deles”, de acordo com Konstantinos Varsalinosda Universidade de Patras e da Escola de Saúde Pública da University of West Attica na Grécia.

Falando de fisica Roberto SussmanD., da Universidade Nacional do México, disse que “na ciência do fumo e da nicotina, a política e a ciência dominam os bastidores”.

De acordo com Varsalinos, “o debate sobre estratégias de redução de danos é dominado por tentativas de nos desacreditar com evidências de conflitos de interesse imaginários e por estudos sem qualquer base sólida”.

Brad Rudeau, professor de medicina e especialista em políticas de redução de danos do tabaco da University of Louisville (Kentucky), chamou a atenção da sessão para uma análise da desigualdade de recursos econômicos investidos nos Estados Unidos por órgãos públicos na questão do tabagismo e investimento na segurança dos cigarros eletrônicos e suas pontas, sistemas eletrônicos de entrega de nicotina.

De acordo com o repórter britânico Christopher Snowdon, o autor do artigo O efeito do Cop9 nos vapersApesar de pesquisas mostrarem que a vaporização é menos prejudicial do que o fumo tradicional e “a vaporização não é uma porta de entrada para o consumo de cigarros, a Organização Mundial da Saúde tem endurecido gradualmente sua posição, pressionando por uma proibição absoluta ou regulamentações muito rígidas sobre esses produtos”.

A Comissão Europeia, ao preparar a nova diretriz sobre os produtos do tabaco, citou especificamente as declarações da Organização Mundial da Saúde ”. Segundo o jornalista,“ Governos que reconhecem a importância da contribuição da vaporização – em contraste com os danos causados ​​pelo consumo do tabaco , devem aproveitar a oportunidade da conferência para restabelecer e confirmar seu ponto de vista.



Jerry StimsonO Professor Emérito do Imperial College London e o Diretor do Fórum lembrou como “estima-se que 98 milhões de fumantes adultos em todo o mundo já mudaram para produtos de nicotina, mas com menos substâncias nocivas” e que, apesar da oposição da OMS às políticas de redução de danos, “o reino A saúde dos Estados Unidos as autoridades estão incentivando os fumantes constantes a mudar para os cigarros eletrônicos, que agora são o meio mais popular para parar de fumar. No Japão, as vendas de cigarros caíram em um terço graças à introdução de produtos de tabaco quentes. Agora, o desafio é torná-los produtos acessíveis até mesmo para quem mora nos Estados Unidos. países de baixa renda.

