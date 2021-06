Já no final do século XIX, o progresso da medicina descobriu que o abacaxi contém um componente excepcional para fins medicinais. Vamos falar sobre bromelaína, uma substância com forte efeito analgésico e antiinflamatório. A bromelaína é útil no alívio de qualquer tipo de inflamação e é especialmente recomendada para dores nas articulações. Não importa se é devido à artrite reumatóide ou osteoartrite, as substâncias no abacaxi ainda irão aliviar a dor. As propriedades antiinflamatórias do abacaxi são muito amplificadas se as combinarmos com as do gengibre. Nós misturamos este tempero com abacaxi para o melhor antiinflamatório natural contra dores nas articulações e muito mais. Os componentes ativos do gengibre, como a capsaicina, reduzem efetivamente a sensibilidade à dor. O gengibre é frequentemente usado em chás de ervas e infusões, mas alguns o misturam com abacaxi, para um verdadeiro elixir da juventude.

Nós misturamos essas especiarias com abacaxi para obter o melhor antiinflamatório natural contra dores nas articulações

A melhor maneira de aproveitar a dupla eficácia do abacaxi e do gengibre é fazer um bom smoothie. bebida gelada de suco de abacaxi e gengibre, Excelente para café da manhã E comece o dia da melhor maneira.

Sua preparação é muito simples. O suficiente de abacaxi e raiz de gengibre para fazer batatas fritas e um pouco de água. Limpamos bem o abacaxi com uma faca, retiramos a casca e a parte dura no centro. Corte em fatias e depois em cubos e coloque no liquidificador com um copo grande de água. Ativamos o misturador até que uma mistura homogênea seja obtida. Agora vamos apenas lidar com o gengibre. Limpe sempre a parte externa da raiz com uma faca e rale até obter um pó fino. Despeje o pó de gengibre no liquidificador e ligue-o novamente, mas apenas por alguns segundos. Quando o suco estiver homogêneo mesmo com a adição de gengibre, está pronto para servir. Podemos beber desta forma ou adicionando alguns cubos de gelo.

