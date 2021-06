Ca ‘Foscari, 6 mil metros quadrados de ciência: a inauguração do Edifício Epsilon

A partir de setembro, a Universidade Ca ‘Foscari de Veneza Epsilon, o sétimo edifício do campus de ciências, será inaugurada. Alfa, Beta, Gamma e Delta foram adicionados em 2014 aos mais históricos Zeta e Eta. Construída em menos de dois anos, a Epsilon será uma joia de sustentabilidade tanto por suas características de construção (visa obter a certificação LEED Gold) quanto pelas atividades de treinamento e estudo que hospedará.

Com uma intervenção total superior a 15 milhões de euros, de facto, a Epsilon expande o campus com 6 mil metros quadrados de laboratórios, salas de aulas e gabinetes que vão dar um novo fôlego à actividade de ensino e investigação nos Departamentos de Ciências Ambientais, Informática, Estatística , Ciências Moleculares e Nanosistemas, mas não só: graças à nova estrutura, um centro de ciência e tecnologia Que inclui o Instituto de Ciências Polares do Conselho Nacional de Pesquisa e o Centro de Tecnologia do Patrimônio Cultural do Instituto Italiano de Tecnologia (Iit). “O campus de Ca ‘Foscari foi ampliado ainda mais, se qualificando como um dos maiores edifícios modernos de toda a região da Via Torino. – diz Tiziana Lipiello, gerente do Ca ‘Foscari -. A inauguração da Epsilon permitirá enriquecer os espaços de investigação, serviço e ensino em nome da interdisciplinaridade, sustentabilidade e inovação. Além disso, com a construção de moradias estudantis, que inauguraremos no próximo ano, estamos prontos para prestar um serviço residencial nos moldes dos campi universitários internacionais. Um ótimo investimento para Ca ‘Foscari, em benefício de toda a cidade ».

No prédio, duas salas de aula, duas salas de estudo, escritórios do campus e laboratórios de ensino foram instalados no piso térreo. O primeiro, segundo e terceiro andares serão dedicados à pesquisa com 25 laboratórios (cerca de 1.530 metros quadrados) e 43 escritórios (cerca de 840 metros quadrados). A área externa ao longo da Via Torino será usada como perfil Estacionamento com mastro com duas estações de carregamento para carros elétricos. No campus existem, portanto, 6 estações de carregamento de automóveis, enquanto há um abrigo privado com painéis fotovoltaicos que serve bicicletas elétricas.

trabalhando na construção Alojamento estudantil Que inclui a construção de um edifício de 5 pisos acima do solo (cerca de 6000 metros quadrados) e uma cave (cerca de 2.200 metros quadrados), com um total de 8.200 metros quadrados. O projeto prevê a construção de 87 unidades. Ao todo, estarão disponíveis 142 leitos. Em três anos planejando obras públicas, construindo edifício auxiliar multifuncional, Dois pisos acima do solo mais cave, com uma área total de cerca de 1900 m2, destinam-se a refeitório / refeitório, espaços para actividades desportivas (vestiários e ginásio para actividades de remo), e salas de estudo no primeiro. andar.