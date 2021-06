É hora do clube de ciências!

Uma noite para acordá-la. As casas noturnas reabrirão em 9 de julho. Um pequeno evento precedido por uma maravilhosa noite livre. No dia 26 de junho, um estúdio noturno, denominado Reviens la nuit com um grupo de noctívagos polinizados, será organizado em dois clubes da capital, Cabaret Sauvage (19) e Machine du Moulin Rouge (18).

« Reviens La Nuit é um ensaio nocturno em discotecas baseado num estudo científico sobre a transmissão interna do COVID-19 (ITOC), promovido pela ANRS, que visa avaliar a ausência de um risco acrescido de infecção pelo SARS-CoV- 2 para participantes vacinados durante uma boate Sem máscara em espaços “fechados” fechados »Identifica os organizadores do evento em jalecos brancos Local do evento.

e Dra. Jane Goubel, especialista em doenças infecciosas da AP-HP d’Avicenne e pesquisadora envolvida neste projeto, para completar Les Échos: Esperamos mostrar que por meio da vacinação será possível criar uma certa forma de convivência em locais de cultura e lazer, criando condições favoráveis ​​de troca e interação social, sem a necessidade de máscara. »

Assim, no centro das atenções, o ensaio clínico, que consistirá na comparação dos riscos de contaminação entre dois grupos de pessoas aleatórias. ” Um grupo “experimental” de 2.200 pessoas participará à noite, enquanto um grupo “controle” de 2.200 não participará à noite. “Acompanhe os pesquisadores que confirmaram esse número” Corresponde ao número de pessoas necessárias para realizar cálculos estatísticos de acordo com as premissas feitas pelo estudo ».

Um hidrogel alcoólico está disponível e as equipes de produção testaram antes do evento, somente vacinadas entre 18 e 49 anos, que não apresentam fatores de risco, não são parentes de risco ou moram em Ile-de-France também podem fazê-lo. separado. ” Os critérios de inclusão e não inclusão para o estudo garantem um alto nível de segurança para os participantes Os pesquisadores argumentaram.

Esta pequena lista deve frustrar mais de um. E com razão, a lista de artistas programados para o evento das 23h às 18h deve deixar mais de um feliz. ” O programa noturno (dividido entre os dois clubes) é o seguinte: Laurent Garnier, Etienne de Crissy, Pedro Winter, Kid Smile, Chloe, Bambono, Mad Ray, Rooney, Rag Detalhes de cientistas no site.

Uma noite em que não devemos esquecer um minuto de antecipação dos resultados durante o verão. ” conte com ele [les participants] alcançar [un] Auto-amostragem de saliva 7 dias após a noite e liberação no início de julho em um dos dois clubes ‘, escolhem os pesquisadores.

Os resultados, analisados, devem ajudar a delinear um protocolo de saúde adequado para a recuperação do clube. Boas notícias, se há novidades, deve ser comemorado novamente. Para participar do evento, é Quem é o !