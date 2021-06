Os 4 ingredientes incríveis que ajudam o coração e lutam contra a hipertensão

Estamos sempre preocupados com o nosso bem-estar, mesmo e principalmente no verão. A equipe da ProiezionidiBorsa busca sempre estar próxima dos leitores, indicando as melhores formas de levar um estilo de vida saudável. Por exemplo, recentemente demos dicas sobre como se proteger da insolação ao começar da dieta.

No entanto, hoje vamos tocar em um assunto que interessa a muitas pessoas, principalmente em uma determinada idade. Em particular, focamos na hipertensão e tentamos reduzir o problema novamente, ou pelo menos não agravá-lo graças à dieta. Veremos os quatro ingredientes incríveis que ajudam o coração e lutam contra a hipertensão.

frutas cítricas

Vamos começar com limões, laranjas, toranjas e outras frutas cítricas. Eles contêm vitaminas e minerais que reduzem a infecção doença cardíaca. De acordo com alguns estudos, é a concentração de ácido cítrico e flavonóides que têm esses efeitos positivos. Resumindo, começar o dia com um bom smoothie parece uma ótima ideia

Salmão e outros peixes gordurosos

Peixes como o salmão contêm muito ômega-3, que é uma substância que salva vidas. Em primeiro lugar, tem uma função reguladora de processos inflamatórios, por isso o salmão é muito indicado para quem tem problemas nesse sentido.

No entanto, o ômega-3 também tem bons efeitos sobre a pressão arterial e muitas pesquisas indicam que ele é um aliado contra a hipertensão.

pistache

Quando tomamos um bom aperitivo, há muitos petiscos que podemos preparar. Recomendamos colocar alguns pistaches na mesa. Sim, porque este alimento também contém substâncias que não agridem o coração, uma das quais é o potássio.

sementes de abóbora

As sementes de abóbora contêm magnésio, potássio e aminoácidos que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos. Todas essas substâncias são muito importantes para o coração e nosso estresse, por isso tentamos incorporar esse alimento em nossas receitas também. São muito bons em saladas, por exemplo.

Então, aqui estão os quatro grandes ingredientes que ajudam o coração e lutam contra a hipertensão. Não é um substituto para as visitas regulares ao médico, mas vai ajudar mesmo assim.