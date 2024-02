Conhecimento e compromisso de mulheres e meninas

É comemorado em 11 de fevereiro Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência: Uma oportunidade para refletir sobre os objetivos alcançados, mas também sobre o caminho que ainda falta percorrer. De acordo com o último relatório da UNESCO (2021), nos domínios da ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), as mulheres ainda representam menos de um terço da força de trabalho total, embora os licenciados representem 45% do total. A Itália representa uma disparidade maior, com 16,5% das raparigas a licenciarem-se em faculdades científicas, em comparação com 37% dos rapazes. Além disso, vários estudos revelaram que as mulheres nas áreas STEM publicam menos, recebem menos pela investigação e têm menos empregos do que os homens. Os estereótipos culturais e as expectativas familiares continuam a desencorajar as mulheres de seguirem uma carreira científica.

Com NBFC e Centro Nacional para o Futuro da Biodiversidade, o primeiro centro italiano de investigação em biodiversidade financiado pelo PNRR, que visa promover a gestão sustentável da biodiversidade em todo o território italiano, estamos a assistir a uma inversão da tendência. O NBFC constitui uma anomalia feliz tanto a nível italiano como a nível global: aprox. 2.000 pesquisadores Empenhados em estudar e proteger os ecossistemas da península 57% Ela é uma mulher.

O Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 22 de dezembro de 2015, destaca o papel essencial que as mulheres desempenham na ciência. A maioria das investigadoras e estudantes de doutoramento nomeadas pela NBFC tem entre 26 e 35 anos. Quando questionadas sobre a questão do género, declaram não sentir qualquer discriminação particular em relação aos seus colegas do sexo masculino e percebem como, em comparação com o passado, foram dados muitos passos em frente para as mulheres na investigação. No entanto, muitos deles apontam para a discriminação indirecta, centrada em estereótipos de género, tais como a suposição de que as mulheres são mais sensíveis ou mais inclinadas a realizar actividades de escritório. Os dois aspectos entre os quais ainda existem diferenças importantes dizem respeito à possibilidade de ter uma carreira e a maternidade. Estas áreas estão muitas vezes profundamente interligadas e é difícil para as mulheres alcançarem cargos de chefia porque estão sob pressão social e política para se tornarem primeiro mães e depois cientistas. Isto revela a necessidade de políticas de apoio às mulheres trabalhadoras com filhos, eliminando dificuldades na conciliação entre trabalho e vida privada.

Somado a tudo isso está o elemento cultural. Desde cedo, as mulheres são levadas a acreditar que estão mais adaptadas às disciplinas humanitárias, ou às disciplinas associadas à educação e aos cuidados, em detrimento das disciplinas artísticas: um sexismo que continua a povoar os corredores da investigação científica. A educação é outra questão crucial: os estereótipos e preconceitos de género devem ser questionados, principalmente nas escolas, e as raparigas devem ser encorajadas a prosseguir a sua paixão pelas disciplinas científicas.

