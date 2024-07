Etna e Stromboli, os vulcões mais explosivos em termos de composição de magma

Os vulcões Stromboli e Etna podem entrar em erupção de forma mais explosiva devido a mudanças sutis na composição química de seu magma. Isto foi revelado pelo estudo “O conteúdo de magma, titânio e ferro dita as escalas de tempo de cristalização e o comportamento reológico em sistemas vulcânicos basálticos” publicado na revista Nature, Earth and Environment Communications e conduzido por uma equipe interdisciplinar de pesquisadores do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia. (Ingv), da Universidade de Roma Tri e do Conselho Nacional de Pesquisa (CNR).

“As concentrações de elementos químicos como o titânio e o ferro afetam o comportamento do vulcão”, explica Fabrizio De Fiori, investigador do INGV e primeiro autor do estudo. Ele acrescenta: “Essas diferenças químicas determinam a formação de cristais no magma, o que aumenta sua viscosidade e sua capacidade de reter bolhas de gás. Se as bolhas não conseguem escapar, elas se acumulam no vulcão, aumentando a pressão e estimulando erupções explosivas”. .

“Nosso estudo representa um avanço na compreensão do transporte de magma, que determina o estilo de erupção – explica Alessandro Fona, vulcanologista da Universidade de Roma Tre – Magmas basálticos, como os encontrados no Etna e Stromboli, tendem a produzir vulcânica erupções, mas nossa pesquisa explica por que ocorrem eventos explosivos “

"A interação entre vulcanologia e ciência dos materiais – enfatiza Danilo Di Genova, pesquisador do Instituto de Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos do Conselho Nacional de Pesquisa (CNR-Issmc) – permitiu destacar que mesmo pequenos diferenças na concentração de ferro e titânio no Magma podem afetar o comportamento dos vulcões, pois algum magma é capaz de dissolver esses dois elementos de forma muito eficaz, enquanto outro magma tende a expulsá-los rapidamente na forma de cristais.

“Os resultados mostram a importância dos estudos experimentais em vulcanologia e petrologia para melhorar a nossa compreensão dos vulcões”, conclui Piergiorgio Scarlato, investigador do INGV e coordenador do projecto INGV Uno sobre os vulcões eruptivos de Stromboli, no contexto do qual a investigação foi realizada. conduzido.