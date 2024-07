“Ni ** o, viva uma boa vida na academia e nós pagaremos você.” O amigo filmou tudo

O deputado é de origem marfinense Abubakar Soumahoro Ele relatou uma agressão verbal racista ocorrida na academia enquanto treinava: uma garota o insultou com um amigo que filmou tudo em seu smartphone. É uma questão que Soumahoro relatou imediatamente, quer às autoridades, quer publicamente num memorando.

Sumahoro é insultado na academia

“Seu negro. Tenha uma boa vida na academia e nós te pagaremos, esses são alguns dos insultos racistas que recebi esta manhã de uma garota que me agrediu enquanto eu treinava na academia e o namorado dela filmava com o smartphone – diz deputado eletivo à Avs – Outra pessoa, que presenciou o ataque, teve que parar. Parou de treinar porque ficou enojado com a cena».

“Comuniquei imediatamente o assunto à direção do ginásio e solicitei a sua intervenção. Obviamente, denunciarei este ataque desprezível e covarde às autoridades competentes. Existe um clima de racismo crescente no país que também está a ser expurgado pelas forças políticas que todos os dias elogiam o fascismo e o Duce. Devemos resistir àqueles que querem levar a Itália para trás.”

