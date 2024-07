Aperitivos solidários de Quatro de Julho na Padaria Dal Mauro. Alexandria – Mídia de notícias da Itália

“A Ciência de Beber”: 4 de julho, aperitivo solidário na Padaria Dal Mauro

Uma parte dos lucros irá apoiar os laboratórios de pesquisa DAIRI

“Ciência para Beber” é a nova iniciativa que nos permitirá encerrar da melhor forma o Dia Mundial da Ciência e apoiar as atividades do DAIRI, Departamento de Atividades Integradas de Investigação e Inovação sediado no Hospital Universitário, de uma forma simples e divertida . Alexandria.

O novo evento solidário – patrocinado pelo Município de Alexandria e criado com o apoio da associação “La città nostra” – terá lugar na quinta-feira, 4 de julho, no bar e padaria Bakery dal Mauro (dentro da Galeria Guerci em Alexandria), onde a partir das 18h30 é possível participar no jantar aperitivo: custa 15 euros, incluindo a primeira bebida. Uma parte dos lucros será doada à Solidal Research Foundation em apoio aos laboratórios de pesquisa do DAIRI.

Mas não é só: no evento também estará presente a Whim, empresa de Silvia Barbera, que há vários meses optou por apoiar a pesquisa de forma tangível. No espaço designado será possível adquirir joias da linha “Battito”: por cada colar, pulseira ou anel da coleção vendido, será doado 1 euro à Solidal para Investigação.

SSD Research Laboratories é uma estrutura administrativa simples criada em 2020 como resultado de uma colaboração consolidada de dez anos entre AOU AL e o Departamento de Ciência e Inovação Tecnológica (DiSIT) da Universidade do Piemonte Oriental (UPO) na área de pesquisa , formação, ensino e consulta científica. Annalisa Rovita é a diretora, enquanto Leonardo Marchese é o líder do projeto.

A visão é criar uma rede competitiva e cientificamente inovadora de laboratórios da empresa, laboratórios integrados DAIRI-DiSIT e outros parceiros para apoiar o desenvolvimento e a investigação em doenças ambientais, e promover uma visão unificada das competências culturais, científicas e tecnológicas da rede.

Para participar, recomenda-se fazer reserva no WhatsApp pelo telefone 334-3507111 (Alessia).

Eu gosto: Eu gosto download…

Relacionado