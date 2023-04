A televisão é perigosa para a saúde, mas você sempre a ignora: a ciência confirma

A TV é perigosa para a saúde, mas todos nós ignoramos as evidências. Isso é o que a ciência diz sobre o estado de alerta.

Cuidado com a televisãoSe você não tomar cuidado, os riscos à sua saúde aumentam muito. Leia com atenção e descubra o que a ciência diz.

Televisão e problemas de saúde, porque existe um relacionamento sério

A televisão monopolizou o mundo. Não há casa que não tenha uma ou mais televisões. Alta tecnologia, de última geração e agora tão moderna que é quase assustador se desfazer dela é praticamente impossível.

Perfeito para nos fazer companhia quando estamos sozinhos, excelentes companheiros para dormir ou muito útil para acalmar a mente após um dia cansativo, As televisões continuam a desempenhar um papel importante em nossas vidas.

No entanto, todos nós subestimamos um aspecto importante. quanto tempo a televisão pode ser muito útil, No entanto, ao mesmo tempo, é prejudicial à nossa saúde.

que relação existe entre Televisão e problemas de saúde? Hadith é ciência. O que isso nos diz? E, de forma bastante perturbadora, sugere que prestemos atenção especial porque todos, grandes e pequenos, Ignoramos problemas que podem nos custar caro.

Curioso para descobrir Por que você não passa muito tempo na frente da TV? As razões que vamos destacar farão você entender imediatamente o porquê.

Televisão, quando a tecnologia se torna um perigo para a saúde

É impossível ficar sem televisão. Presente em todas as casas, pelo menos uma em cada divisão, este dispositivo eletrónico é muito útil para nos fazer companhia quando estamos sozinhos ou mesmo simplesmente para distrair a mente depois de um dia atarefado.

Você acha que não consegue viver sem TV? Se a resposta a esta pergunta for sim, continue lendo porque hoje você ganhará uma consciência importante: Não só é possível ficar sem TV, como também é recomendado para proteger sua saúde.

O que queremos dizer com esta afirmação? Só o que eu entendi bem: A televisão representa grandes perigos para nossos corpose desencadeando toda uma cascata de consequências difíceis de administrar e, em alguns casos, problemáticas de resolver. Vamos analisar todos Os prós e contras desta “caixa” tecnológica. A rendição parece impossível.

Na lista de profissionais, definitivamente adicionamos A possibilidade de aculturação através da televisão. Em comparação com os últimos anos, e hoje graças a diferentes plataformas de streaming como Netflix para citar alguns, é possível Enriqueça sua base de conhecimento Graças aos canais dedicados a documentários sobre o homem, a natureza e tecnologia.

Outro ponto a favor da TV: é Isso nos dá a oportunidade de limpar nossas mentes Depois de um dia longo, estressante e caótico. O que é melhor do que chegar em casa e se sentar no sofá, com uma taça de vinho nas mãos e assistir ao seu programa favorito na TV?

Não vamos esquecer que a TV é um arquivo Pílula natural para dormirUma mente relaxada assistindo TV induzirá o sono mais facilmente do que um cérebro que se mantém ocupado com tagarelice e pensamentos.

Desvantagens da televisão

Chegamos ao ponto doloroso. Se é verdade que a televisão tem muitos aspectos positivos, também é verdade que também existem aspectos negativos. Você sabe que há um A estreita associação entre televisão e problemas de saúde? Tenha cuidado para não subestimar essas condições, pois elas podem prejudicar seu corpo.

Alguns estudos científicos demonstraram que existe Uma ligação entre a televisão e o surgimento de doenças série como Doenças cardiovasculares, oncológicas e metabólicas.

Passar horas e horas na frente da TV definitivamente não é bom para você. Ficar colado na frente da tela, em uma poltrona confortável, não faz mais do que nos conduzir a ela estilo de vida sedentáriocondição que a longo prazo acaba prejudicando nossa saúde.

Pesquisa publicada emJornal Americano de Medicina Preventivamostrou que estilo de vida sedentário Derivados dos dias passados ​​em frente à TV estão entre os principais Responsável pela morte de jovens e idosos.

Os dados são muito preocupantes: Assistir TV mais de 3 horas por dia Levam a igual risco de morte 15% Várias vezes mais do que aqueles que não assistem ou assistem muito pouco à TV.

Se ele pular o tempo que passa na frente da TV 7 horaso risco real de morte aumenta 47%. O sedentarismo é uma das principais causas de morte. falta de atividade física Trata-se de uma lenta deterioração do nosso organismo e das suas funções vitais.

Outro fator que não deve ser subestimado: obesidade. Bem, sim, passar muito tempo na frente da TV engolindo junk food sem se mover ou fazendo atividade física para se livrar do que comemos nos faz ganhando peso.

Infelizmente, os riscos associados à obesidade são: Problemas respiratórios, problemas cardíacos, doenças metabólicas, dificuldades de locomoção. É por isso que você não deve subestimar os inconvenientes causados ​​pelo uso descuidado ou incorreto da televisão.