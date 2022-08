Ciak… sim ciência! Quinta-feira, 25 de agosto no show “Dark Matter” – Catania

Na quinta-feira, 25 de agosto, às 21h, na Città della Scienza da Universidade de Catania, acontecerá a terceira data do festival de cinema “Ciak … Si Scienza!”. Com a exibição de “Dark Matter” de Shi-Cheng Chen.

O filme gira em torno de um jovem estudante chinês brilhante, Liu Xing, apaixonado por cosmologia, que chega à prestigiosa State Valley University graças à ajuda da professora Joanna Silver, professora e patrona da universidade que é atraída pela cultura chinesa.

A reunião (entrada gratuita, reservas obrigatórias através da Eventbrite) será moderada por Sebastiano Albergo, Professor de Física Experimental do Departamento de Física e Astronomia Ettore Majorana da Universidade de Catania.

Após o “esgotado” registrado com as projeções de “Agorà” e “The Imitation Game”, a iniciativa, organizada pela Universidade de Catania City of Science e o Centro Siciliano de Física Nuclear e Estrutura da Matéria, retoma com a terceira encontro.

O calendário, que foi planejado pela professora Alicia Tricomi, delegada da Terceira Expedição e Cidade da Ciência da Universidade de Catania, inclui mais três datas: em 1º de setembro uma “reação em cadeia” de Andrew Davis (moderada pelo professor Antonio Terrassi) , em 8 de setembro “La Partella di Dio – Particle Fever” de Mark Levinson (moderado pela Professora Alicia Tricomi) e em 15 de setembro “A Beautiful Mind” de Ron Howard.