Renascimento do búlgaro Gabrovo Manchester

Ciência e Ação: O Renascimento Búlgaro Gabrovo de Manchester

18.04.2022 – Gabrovo

Gabrovo, localizada no centro da Bulgária, é há muito um dos principais pólos industriais do país: para relançar, a universidade da cidade lançou um centro de competências, para restabelecer as ligações entre a academia e o mundo empresarial e estimular a investigação e a formação

“Gabrovo é conhecido há décadas como ‘Manchester búlgaro’. Aqui temos uma tradição industrial e técnica unificada, enraizada na segunda metade do século XIX. Não faltam desafios para voltar ao crescimento, nem habilidades e desejo. I Estou convencido de que o Centro de Competência poderá dar uma contribuição importante.”

As palavras de Ilya Zilizarov, reitor da Universidade Técnica de Gabrovo, não escondem saltos de otimismo, equilibrados pelo realismo de quem está acostumado a analisar a realidade com um olhar crítico.

O “Centro de Eficiência para Tecnologias Inteligentes, Mecatrónica, Sistemas Ambientais e Poupança de Energia”, fruto de um trabalho iniciado em 2012 e inaugurado oficialmente em 2019, é um dos projetos mais ambiciosos a regressar a Gabrovo com o posicionamento do setor industrial e tecnológico centro que a cidade mantém há muito tempo na história da Bulgária moderna.

Agarrado às encostas setentrionais dos Balcãs, no centro geográfico do país, Gabrovo aproveitou tradições artesanais centenárias para se estabelecer, sobretudo após a independência do Império Otomano, como seu primeiro e principal pólo industrial, graças sobretudo ao setor têxtil. A primeira fábrica foi aberta aqui em 1882, e apenas vinte anos depois, na virada do século XX, mais de 20% de todo o setor industrial búlgaro estava concentrado na cidade.

Uma tradição que não perdeu sua continuidade após a imposição do regime comunista, que decidiu em 1964 dotar a cidade de um centro universitário para atender às necessidades industriais da região e reviver a Universidade Técnica de Gabrovo.

Com o colapso do sistema político e econômico socialista, Gabrovo também, como toda a Bulgária, teve que enfrentar uma transição difícil e dolorosa, com o fechamento ou enxugamento dos gigantes industriais que se desenvolveram em décadas de economia programada, como a combinação “Capitão Diado Nikola”, há muito o maior produtor de artigos de plástico em todos os países dos Balcãs.

Apesar das dificuldades, Gabrovo não perdeu a carreira industrial, e hoje 50% dos funcionários ainda trabalham nesse setor. “Do nosso ponto de vista, um dos vínculos fundamentais foi revelado, aquele entre o mundo universitário e o mundo dos empreendedores que querem se relançar com ideias inovadoras”, diz o professor Zelizarov na luminosa sala de reuniões do Competence Center .

É por isso que, há cerca de dez anos, nasceu em Gabrovo a ideia de lançar um Centro de Excelência capaz de revitalizar as competências científicas e industriais. Foi um longo caminho a percorrer, mas também graças ao financiamento europeu [vedi box]em 2019 chegámos à inauguração do Centro de Competências, que se localiza nas alturas atrás da cidade, no que durante muitas décadas foi um espaço privado de lazer e férias, destinado a dirigentes do BCP, depois transferido para o concelho e depois disponibilizado aos a Universidade.

O centro inclui quatorze laboratórios, equipados com os mais recentes equipamentos de pesquisa e análise e, em muitos casos, exclusivos da Bulgária e de toda a Península Balcânica. Os laboratórios servem a vários propósitos ao mesmo tempo: em primeiro lugar, há pesquisa científica com novas ferramentas que permitiram aos pesquisadores ativos do centro realizar experimentos e produzir publicações científicas.

Em segundo lugar, a possibilidade de envolver estudantes universitários e dar-lhes uma oportunidade única de combinar estudos teóricos e a possibilidade de adquirir experiência com máquinas e tecnologias de última geração.

“Infelizmente, essa possibilidade até agora foi severamente limitada pela pandemia de Covid-19, que nos obrigou a transferir uma parte significativa de nossas atividades de treinamento para online”, diz o professor Plamen Tsankov, vice-reitor de pesquisa científica e chefe do laboratório. . para a análise de objetos luminosos. “Claro que, quando as coisas voltarem ao normal, os alunos poderão voltar. Enquanto isso, já vimos que a prática em laboratórios motiva os alunos talvez mais do que qualquer outra atividade educacional.”

A meta incluirá, em breve, as escolas de ensino médio da cidade, principalmente as de carreira técnica e profissionalizante. “O efeito também é psicológico: com a abertura do centro, muitos jovens veem que as coisas também estão se movendo na Bulgária, que há um futuro para eles mesmo em casa”, argumenta com convicção o reitor da universidade. “Inspirar os alunos é o investimento mais importante que podemos fazer para nossa comunidade.”

Apesar das dificuldades causadas pela epidemia, alguns laboratórios já desenvolveram uma relação frutífera com empresas que atuam na região de Gabrovo: como as lideradas por Borislav Stoyanov, pesquisador e assistente da Cadeira de Desenho Industrial, que fornece máquinas para “soldagem por feixe de elétrons” , uma tecnologia que permite a possibilidade de soldar com alta precisão mesmo entre diferentes metais.

“Esta tecnologia foi desenvolvida principalmente em setores como a aviação e tem aplicações principalmente na indústria militar. É por isso que, até agora, pelo menos na Bulgária, permaneceu fora do alcance de empresas civis e com recursos financeiros limitados”, disse. ele explica. Stoyanov. “É possível hoje e algumas empresas já solicitaram nosso apoio, como uma empresa que produz instrumentos médicos de precisão para centro cirúrgico.”

Para aproveitar as possibilidades oferecidas pelo centro, existem não apenas empresas privadas, mas também entidades públicas. “Atualmente, nosso laboratório de objetos luminosos está ajudando o município de Gabrovo a implementar o projeto de modernização geral da iluminação pública, testando a qualidade e as características dos novos equipamentos”, diz o professor Tsankov. “Até agora, a única maneira de implementá-lo era envolver centros em Sofia ou fora da Bulgária, mas agora nossos laboratórios querem se estabelecer como um centro de pesquisa e serviços para toda a nossa região e além.”

O laboratório liderado pelo professor Tsankov será em breve acreditado de acordo com as normas da UE. “Estou convencido”, acrescenta, “de que isso nos dará um impulso e aumentará significativamente o interesse em nossos serviços”. A prolongada emergência sanitária relacionada com a Covid-19 desacelerou as atividades do centro: foi criada uma plataforma online especificamente para o regresso ao trabalho, facilitando a comunicação entre o centro e o mundo empresarial.

O otimismo e o empreendedorismo com que os moradores de Gabrovo são conhecidos não anulam os muitos desafios que devem ser enfrentados para relançar a cidade. Apesar da economia relativamente animada e da beleza inegável da paisagem circundante, a cidade perdeu uma parcela significativa de sua população nas últimas décadas, de mais de 81.000 em 1985 para pouco mais de 51.000 em 2019.

“Os processos demográficos são o principal problema que deve ser superado para o nosso futuro”, disse o presidente da universidade, Zelizarov. “Por outro lado, continuo otimista. Estruturas como o centro podem desempenhar um papel essencial, focando tanto o fator tecnologia quanto o conhecimento, e ajudar empresas como a Gabrovo a se manterem viáveis ​​e competitivas. Porque no mundo altamente dinâmico de hoje” conclui o Reitor, “ A capacidade de mudar e se adaptar ao novo é o que realmente importa.”

Centro de Experiência

O Centro de Competência para Tecnologias Inteligentes, Mecatrônica, Sistemas Ambientais e Sistemas de Economia de Energia da Universidade Técnica de Gabrovo para o período 2018-2023 foi financiado no âmbito do Programa Operacional “Ciência e Educação para o Crescimento Inteligente” (Fundo Social Europeu/Desenvolvimento Regional Europeu Fund) em colaboração com diversas entidades, incluindo Sophia Technical University, Robotics Center e Electronic Institute – BAS.

