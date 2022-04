Certamente quem quer se manter saudável já ouviu falar da meta de 10.000 passos. Este número mágico é frequentemente recomendado como uma escala ideal para a caminhada diária. Mas de onde vem a meta de 10.000 passos? E temos certeza de que segui-lo é sempre uma boa ideia?

A data desconhecida desta lente

Dar apenas 10.000 passos por dia pode parecer uma panacéia. De fato, muitas pessoas definiram essa meta diária no pedômetro de seus smartphones. No entanto, quase ninguém se pergunta de onde vem o número 10.000.

Antes de tudo, é importante saber que uma meta de 10.000 passos por dia não será resultado de uma pesquisa científica rigorosa. Em vez disso, é um slogan que foi inventado para uma campanha publicitária na década de 1960. O responsável por esse processo de marketing é o Dr. Yoshiro Hatano, que na época trabalhava como pesquisador na Universidade de Kyushu, no Japão. Preocupado com o crescente sedentarismo de seus conterrâneos, o médico quis promover uma estratégia para ajudar os japoneses a manter a forma. Assim, por ocasião das Olimpíadas de Tóquio de 1964, foi lançado o primeiro pedômetro, chamado man-po-kei: o nome significa literalmente contador de 10.000 passos.

O número 10.000 foi escolhido porque na época parecia um bom alvo geral para reduzir o risco cardiovascular. Além disso, ficou bom tanto como logotipo quanto dentro do nome do produto. Na verdade, o pedômetro foi um enorme sucesso comercial. No entanto, desde então, a pesquisa continuou a estudar os benefícios da caminhada: a meta de 10.000 passos ainda faz sentido?

Vamos esquecer cerca de 10.000 passos por dia, é o quanto você realmente precisa caminhar para entrar em forma rapidamente

A meta diária de 10.000 passos nasceu como um slogan publicitário, mas isso não significa que não seja um bom conselho. De fato, caminhar é uma atividade importante, gratuita e ao alcance de todos. Como especialistasA marcha contribuirá para a prevenção de doenças cardiovasculares e tumores. Também pode ser combinado com outros exercícios de relaxamento O que ajuda a diminuir o colesterol e manter a barriga lisa.

Por isso, dar 10.000 passos por dia é uma excelente indicação para idosos ou pessoas que não estão acostumadas a caminhar. Em suma, um alvo seria bom para começar a se mover. No entanto, dar 10.000 passos por dia leva tempo: como alguém que não tem tempo para se dedicar à caminhada diária pode manter a forma? Neste caso, vamos esquecer cerca de 10.000 passos por dia. Aqueles que desejam se manter saudáveis, mas infelizmente estão com pressa, podem se limitar a 3.000 passos.

Mas atenção: a caminhada deve ser em alta velocidade. De fato, as diretrizes internacionais recomendam pelo menos trinta minutos de atividade aeróbica moderada. Com uma caminhada rápida, você pode dar 3.000 passos em meia hora. Se esse objetivo for muito difícil, não se desespere. Na verdade, basta começar com dez minutos de exercício e aumentar gradualmente a duração. Para aqueles que querem tornar o exercício mais desafiador, há um Caminhada inovadora com benefícios inesperados E isso também daria umas nádegas marmorizadas.

