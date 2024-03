A rede social Truth de Donald Trump estreia com alarde em Wall Street, gerando mais de US$ 5 bilhões em lucros – QuiFinanza

Donald Trump chega à Nasdaq com estreia da verdade Ele é salvo do confisco de bens devido a uma condenação por fraude. A empresa que controla a rede social, que Tycoon criou depois de ter sido banida por outras plataformas, viu as suas ações subirem +58% no seu primeiro dia em Wall Street, antes de se fecharem em torno de +36%. Este ganho inesperado se traduz em um valor de cerca de US$ 10 bilhões para o Trump Media & Technology Group, a empresa criada a partir da fusão da Digital World Acquisition especificamente para lançar o novo título na bolsa de valores. Graças à propriedade de cerca de 60% da empresa de redes sociais TMTG, o ex-presidente dos EUA tem 5,5 mil milhões de ações no bolso, o que o coloca no ranking da Bloomberg dos 500 homens mais ricos do mundo e o faz respirar aliviado. . Para pagar a fiança de US$ 175 milhões em poucos dias.

Fiança

Na verdade, Trump conseguiu… Grande desconto na multa de 464 milhões Ele terá que pagar até o prazo final de 25 de março, após ser considerado culpado de fraude, conspiração, emissão de demonstrações financeiras falsas e documentos comerciais falsificados, por inflacionar fraudulentamente o valor de seus ativos. Mas depois de um recurso para o Tribunal de Apelações de Nova Iorque, os juízes reduziram a fiança para 175 milhões de dólares, a pagar no prazo de dez dias, aguardando que o julgamento seguisse o seu curso (aqui falámos do desconto concedido a Trump na Super Fiança) , enquanto aqui está o que ele arriscou e o que ainda está arriscando. Se for condenado em recurso).

É um número menos caro para o bilionário, especialmente tendo em conta o sucesso das ações da TMTG, dona da rede social Truth, que o ex-presidente lançou em 2022 para competir com o Twitter “X” na altura, também apesar de o facto de ter sido proibido após acusações de incitamento ao ataque ao edifício do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

Sucesso em Wall Street

O lançamento do novo título “DJT” (iniciais de Trump) foi possível graças Integração com DOAC (Digital World Acquisition Corp), veículo de propósito específico já listado em bolsa, ou seja, veículo de investimento que permite, por meio de fusão, a entrada de outra empresa na lista sem a necessidade de realização de oferta pública inicial.

É um resultado surpreendente para muitos especialistas e que poderá ser mais resultado do entusiasmo dos apoiantes de Donald Trump do que uma estimativa razoável das perspectivas subjacentes para o negócio.

embora houvesse Perdeu US$ 49 milhões nos primeiros nove meses do ano passadoCom muito poucas receitas e ainda menos utilizadores registados no Truth, a Trump Media embaralhou as cartas em Wall Street, dando a Trump a oportunidade de convencer as companhias de seguros que lhe negaram o empréstimo a pagar a fiança (aqui falámos do empréstimo que as companhias de seguros negou a Trump o pagamento da fiança).

No entanto, o ex-presidente ainda não pode se considerar seguro Ele ainda não conseguiu obter seus 78 milhões de ações por seis meses Mesmo que consiga obter uma garantia, a TMTG, como empresa pública, estará sob o escrutínio das autoridades norte-americanas e também estará exposta a potenciais ações judiciais de acionistas se houver deficiências de comunicação ou informações enganosas.