Os Estados Unidos: Se atacarem o Irão, haverá consequências catastróficas

o NÓS Envie uma mensagem direta para Teerã: “Estamos preparados para qualquer eventualidade no caso de um ataque iraniano a Israel“O que, felizmente, ainda demora a chegar. Isto foi afirmado por um alto funcionário da administração Biden, em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de que, após um ataque de um regime… Aiatolá Pode-se seguir responder No território iraniano dos Estados Unidos e dos seus aliados franceses e britânicos.

Portanto, o Irão sofrerá Consequências “Desastroso“No caso de um ataque contra Israel, isto foi afirmado por um alto funcionário americano que solicitou anonimato.”Gostaríamos de desencorajar os iranianos de seguirem este caminho porque as consequências seriam desastrosas, especialmente para o Irão.Acrescentou, alertando contra qualquer ataque que possa “inviabilizar” as delicadas discussões sobre a trégua na Faixa de Gaza.

Presidente Joe Biden Ele sublinhou que as partes no conflito em Gaza não são assim.Não foi muito perto“Para chegar a um acordo sobre um cessar-fogo e a libertação dos reféns, após dois dias de discussões no Qatar, durante os quais os mediadores americanos apresentaram uma proposta revista”.Foi o Hamas, um grupo ligado ao Irão, que iniciou esta guerra em 7 de Outubro, e seria ridículo que o Irão fizesse qualquer coisa para inviabilizar o que acreditamos ser a melhor oportunidade em muitos meses para chegar a um acordo muito abrangente sobre o acendimento do fogo. e acabar com o conflito. Libertando os reféns“O alto funcionário dos EUA confirmou isso anteriormente.

Ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel KatzEle disse que esperava que seus aliados “Juntando-se a Israel“EU”Atacar o Irã“Se a República Islâmica atacasse Tel Aviv. Quando questionado sobre as declarações de Israel Katz, o alto funcionário americano simplesmente enfatizou que os Estados Unidos estão se preparando.

Ao mesmo tempo, foi tentada uma nova conversa telefônica entre… Lloyd Austin e Yoav Galant. Segundo um porta-voz do Pentágono, o Secretário de Defesa dos EUA e o Ministro da Defesa de Israel falaram sobre “Instabilidade regional e riscos crescentes de escalada por parte do Irão, do Hezbollah libanês e de grupos terroristas apoiados pelo Irão em todo o Médio Oriente“. Austin Gallant relatou que”Os Estados Unidos continuam a monitorizar os planos ofensivos do Irão e dos seus representantes, e estão bem posicionados na região para defender Israel e proteger o pessoal e as instalações americanas.Os dois ministros também discutiramTambém foram feitos progressos no sentido de garantir um cessar-fogo e a libertação de todos os reféns, incluindo oito americanos, detidos pelo Hamas em Gaza.“.

Horas de intensa tensão enquanto duas mesas paralelas são jogadas, Israel-Hamas e Irã-Israel. O mesmo responsável, discutindo com um pequeno grupo de jornalistas os progressos alcançados nas conversações de Doha, passou directamente ao comportamento destes últimos. Segundo ele, Declarações do Hamas Nestes dias não deve ser tomado”SeriamenteO responsável acrescentou: “Se o Hamas disser não ao acordo, terá de pensar nas consequências para os residentes de Gaza, porque”O acordo foi alcançado e está pronto para implementação“.

Parece que as últimas 48 horas em Doha seriam “O mais construtivo em vários meses“Eu” nesta fase, de acordo com Washington, estamos em “.Linhas finais“, confirmou o responsável que falava a um pequeno grupo de jornalistas. Adiantou que as partes voltarão a reunir-se no Cairo.”Antes do final da próxima semanaNotícias esperançosas, porque cada passo no sentido de uma trégua entre o Hamas e Israel poderia eliminar a hipótese de um ataque mortal por parte do Irão. Confirma-se, portanto, a notícia da viagem do Chanceler. Anthony Blinken Indo para Israel no sábado. A confirmação vem de fontes oficiais americanas.

Ao mesmo tempo, a República Islâmica também mantém uma janela indirectamente aberta sobre Doha: o Primeiro-Ministro do Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al ThaniEle fez um telefonema com o Ministro das Relações Exteriores iraniano e informou-o sobre o andamento das negociações. Acordo sobre Gaza. Este foi o segundo telefonema entre os dois nos últimos dois dias. Al-Thani teria enfatizado ao seu homólogo iraniano a necessidade de acalmar a situação na região.



Al Thani temEle instou o Irã a parar a escalada e enfatizou a necessidade de manter a calma“: O primeiro-ministro do Catar alertou a República Islâmica e sugeriu que considerasse… Consequências graves Ataque, especialmente neste momento.