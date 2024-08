As forças ucranianas destruíram uma ponte sobre o rio Sim, no distrito de Glushkovsky, na região russa de Kursk. Um representante da polícia regional disse à TASS. Ele acrescentou: “Confirmamos relatos de que o inimigo atingiu uma ponte sobre o rio Sim. A evacuação terrestre de parte do distrito de Glushkovsky foi interrompida.” Mais tarde, o governador em exercício da região de Kursk, Alexei Smirnov, também confirmou que uma ponte sobre o rio Sim foi destruída devido a um ataque ucraniano. Kiev avança sobre Kursk, na Rússia, enquanto Moscovo acusa a NATO de envolvimento directo no planeamento do ataque e parece manter a região de Donetsk como prioridade militar. A ofensiva ucraniana ganhou mais terreno, estimando-se que 007 HM penetraram no território russo a cerca de 40 quilómetros.

Existem mais de 80 assentamentos sob controle, incluindo a cidade de SodjaA cerca de vinte quilómetros da fronteira, Kiev decidiu, portanto, estabelecer um gabinete de comando confiado ao general Eduard Moskalyov “para manter a ordem e garantir as necessidades da população”. Entretanto, fala-se numa troca de prisioneiros, com mais de 100 soldados russos capturados, e na criação de um corredor humanitário para os civis apanhados nos combates.

Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky, disse que o ataque “visa persuadir Moscovo a encetar conversações ‘justas’”. Na região de Kursk, vemos claramente comoOu uma ferramenta militar usada objetivamente para persuadir a Federação Russa a entrar num processo de negociação justo.” Entretanto, o governador de Belgorod, região vizinha de Kursk, ordenou a evacuação de cinco distritos a partir de 19 de agosto.

Entretanto, em Moscovo, onde o Presidente Vladimir Putin está O Conselho de Segurança convocou uma reunião para discutir “novas soluções técnicas” a serem aplicadas no conflito. O principal conselheiro do czar do Kremlin, Nikolai Patrushev, apontou o dedo à aliança atlântica. “Foi o Ocidente que levou a junta criminosa ao poder na Ucrânia.

Os países da NATO enviaram armas e treinadores militares para a Ucrânia e continuam a fornecer informações e a monitorizar as ações de grupos neonazis. “A operação foi planejada na região de Kursk com a participação da OTAN e dos serviços especiais ocidentais”, gritou Patrushev. Nas mesmas horas, a BBC revelou que foram utilizados tanques fornecidos por Londres na incursão em Kiev: 14 tanques Challenger 2.

Mas no terreno, os serviços de inteligência britânicos confirmam isto Após a confusão inicial devido ao impacto repentino do ataque ucraniano, as forças russas foram reforçadas na área, onde as brigadas chechenas de Ramzan Kadyrov também operam há dias. Para os observadores, o elemento que precisa de ser enfatizado é que Moscovo ainda tem o seu objectivo prioritário de tomar mais território em Donetsk.. Aqui, as autoridades militares ucranianas na cidade de Pokrovsk, que foi alvo dos russos, apelaram aos civis para os evacuarem rapidamente da cidade porque o exército russo se aproxima rapidamente. As forças de Moscovo “estão avançando a um ritmo rápido. A cada dia que passa, há cada vez menos tempo para recolher pertences pessoais e partir para áreas mais seguras”, refere o comunicado.

Em outra frente, tudo isso ainda é político Kiev responde ao que o Wall Street Journal revelou sobre o papel de Kiev na sabotagem do Nord Stream. RouMas o Padre Sid Belarus também fez ouvir a sua voz.

Presidente Alexander Lukashenko, Insistindo em exortar a Ucrânia e a Rússia a “subirem à mesa de negociações”, hEla alertou que Minsk não busca uma escalada, mas “assim que alguém cruzar a fronteira, a resposta será imediata”. Em seguida, o seu ministro da Defesa, Viktor Khrenin, explicou que, dada “a presença de formações armadas ucranianas nas zonas fronteiriças, a possibilidade de preparar e realizar provocações armadas no nosso território continua elevada”.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA