Imagens impressionantes. Na província romana de Dorbynatara, a estrada realmente desabou. Desabou. O Mercedes SUV e o Smart via Xenotio quase foram destruídos sob os dois carros que o engoliram, batendo na areia.

No local, a partir das 10h40, a polícia local, junto com um grupo de Brenestino, digitou e fechou a via (ou o que quer que estivesse nela), e os bombeiros. De acordo com o que foi apurado, os carros estacionados abaixo, junto com o ganodosio que havia batido no chão por falta de água ao longo da garagem de beira de estrada, estão agora quase submersos na enchente. É por isso que técnicos asiáticos também estão no local. No passado, os moradores da área que já condenaram as críticas às águas subterrâneas no município V foram inacreditáveis ​​e intimidantes.

Críticas sobre as ruas da 5ª Câmara Municipal

Na verdade, existem muitos pontos importantes no território, Com moradores que na verdade mapearam o bairro há apenas um mês: via Formia, durante a construção do sistema de esgoto, as fossas subterrâneas estão sendo preenchidas; Villa de Sanctis, canteiros de obras recentemente inaugurados para proteção do solo; Via Dor de Xiaovi, um maxi split aberto em janeiro de 2021, ainda não garantido e sem definição de capacidades; A área ao redor do Parque Almajik, via Buffalini e – na verdade – através do Genotocio, abriu muitas lacunas nos últimos anos e meses. Maxi se separou de uma tragédia hoje.

A ROM afunda entre as lacunas e os buracos maxi

Existem muitas estradas em Roma que realmente desmoronam. No Castelo Lumbroso, no dia 19 de maio, o asfalto levou o peso de um caminhão Via Tricomia. Na mesma área – Município XII – é uma história que eu sempre lembro do que aconteceu Via Tea Collie Portuguesa. Lá, para complicar a reabertura da estrada, uma série Investigações subterrâneas solicitadas pela Ásia Acordado com Sylvia Cresimanno, Presidente do Município 12. Permanece na parte ocidental de Roma, mas mais ao norte, um problema semelhante ocorreu na Bozia. Em 5 de maio, o asfalto desabou Via Gregorio XI.